Пять боевиков для трансляции прямо сейчас

Нет литературного жанра, который я больше ассоциирую с театральным опытом, чем с работой. Эти фильмы часто рисуются на широком холсте и поддерживаются дорогими стационарными предметами и специально разработаны для просмотра на самом большом экране. Благодаря богиням развлечений, слава богу, количество плоских экранов продолжает расти. Он лучше всего подходит для домашнего бизнеса, потому что монументальный характер этого жанра может превратить вашу уютную гостиную в оживленный центр приключений.

Но есть много автомобильных погонь, взрывов, кулачных и мечах для проверки. Позвольте мне помочь вам в путешествии, представив некоторые основные моменты вашей трансляции. В этом месяце выбраны фильмы со всего мира, и их тон варьируется от семейного до откровенно кровавого.

‘Ниже нуля’

Смотрите его на Netflix.