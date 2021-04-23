Пять боевиков для трансляции прямо сейчас

Нет литературного жанра, который я больше ассоциирую с театральным опытом, чем с работой. Эти фильмы часто рисуются на широком холсте и поддерживаются дорогими стационарными предметами и специально разработаны для просмотра на самом большом экране. Благодаря богиням развлечений, слава богу, количество плоских экранов продолжает расти. Он лучше всего подходит для домашнего бизнеса, потому что монументальный характер этого жанра может превратить вашу уютную гостиную в оживленный центр приключений.
Но есть много автомобильных погонь, взрывов, кулачных и мечах для проверки. Позвольте мне помочь вам в путешествии, представив некоторые основные моменты вашей трансляции. В этом месяце выбраны фильмы со всего мира, и их тон варьируется от семейного до откровенно кровавого.
‘Ниже нуля’
Он носит зеленое пальто, опасная фигура, которая тащит кровавых бунтовщиков в грязную могилу. Он ищет информацию, только подробности, которые может предоставить этот молодой человек. Комбинация произведений М. Найта Шьямалана “Нерушимый” и Джона Карпентера “Нападение на участок 13”, тюремного триллера на испанском языке Луиса Килеса “Under Zero” раскрывает свои загадочные секреты в душных пределах транспортного автобуса для заключенных.
Машиной управляет новый полицейский транспортер Мартин (Хавьер Гутьеррес), которого охраняет его жестокий партнер Монтесинос (Исаак Феррес). Количество осужденных колеблется от особо опасных до неблагополучных. Особенно выделяются два: прославленный художник Рамис (Луис Калиго) и ничего не подозревающий Нано (Патрик Криадо). Во время движения по заснеженной заснеженной дороге на офицерскую колонну нападает опасная и загадочная фигура. Он хочет Нано, и в разгар жестокого восстания сокамерников Мартин должен выяснить, почему. Безжалостный ледяной фильм «Under Zero» показывает грубые сцены пыток, что позволяет Коулзу и соавтору сценария Фернандо Наварро умно взглянуть на моральный компас этих персонажей.
Найдите Охана
Братья и сестры Билли (Киа Бяо) и Эван (Алекс Ионо) путешествуют со своей матерью (Келли Ху) из Нью-Йорка в свой дом на Гавайях, чтобы позаботиться о своем дедушке (Бранскомб Ричмонд) после сердечного приступа. Среди вещей своего деда энтузиаст геокешинга Билли обнаруживает журнал, в котором подробно описывается миф о захороненном испанском золоте.
Джуд Венг нацелен на создание семейного триллера в контексте «Балбесов» с археологическим сюжетом Индианы Джонса. Яркая и любимая дань культуре и народу островного государства, история показывает, что Билли объединяется со своим братом и новыми местными друзьями, Каспером (Оуэн Ваккаро) и Ханной (Линдси Уотсон), чтобы искать легендарную добычу.
«В поисках Оханы» – излюбленный приключенческий ритм, он о воссоединении с прошлым, а также о безрассудных действиях и картах сокровищ.
«Ла Матрас (пересечь черту)»
Что было бы, если бы режиссер представил «Незнакомца» Альбера Камю динамикой молочного триллера? Испанский режиссер Дэвид Виктори дает ответ в своем удивительном фильме «Нет матараса (переходите черту)». Дэнни (Марио Касас), как и персонаж Камо Морсё, недавно потерял своего больного отца, своего отца. Интровертность Дэнни наиболее очевидна в его тяжелой походке и покатых плечах.
Увидев, что на следующий день ее брат возвращается на работу, встревоженная сестра Дэнни, Лаура (Элизабет Ларина), заказывает для него отпуск по всему миру. Но прежде чем Дэнни уходит, он встречает отчаявшуюся, чрезмерно эмоциональную женщину в черном по имени Мила (Мелина Смит). Кажется, ее тянет к застенчивости Дэнни и к мгновенной химии мужа, пропитанной сексуальным напряжением. Когда они идут в дом Милы, появляется невменяемый парень, ввергая Дэнни в, казалось бы, неизбежный кошмар. Действие фильма происходит за одну ночь, в его основе – яркая игра Касаса, и в нем есть простая этика: не разговаривать с незнакомцами.
Название франкоязычного фильма Жюльена Леклерка связано с силой, которая защищает Францию от террористических атак. Действие “Сентинеллы” начинается в Сирии, и оно превращается в триллер об изнасиловании и триллер о мести, действие которых происходит в Париже.
После трагедии войны Клару (Ольга Куриленко), серьезного и стойкого воина, привезли домой. Хотя она страдает посттравматическим стрессовым расстройством и ограничена приемом опиоидов, Клара считает, что наименее трудной задачей является понижение в должности. Ее единственное утешение вдали от поля битвы – беззаботная сестра Таня (Мэрилин Лима). Чтобы расслабиться, муж ходит в клубы. Таня покидает горячую зону с высоким привлекательным барабаном. Клара уезжает со своей остановкой на одну ночь. Однако их бурная ночь становится трагедией, когда парамедики обнаруживают, что Таня находится в коме после жестокого сексуального нападения. Все знаки указывают на богатого хозяина вечеринки, сына российского технологического магната. Рукопашный бой, смешанный с костями и четко поставленными перестрелками, сопровождает безжалостное стремление Клары к справедливости в этом смелом жанре, наполненном огромной огневой мощью.
Фехтовальщик
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Я тяготею к фильмам о мечах, как лезвие по плоти. «Мечник», произведение Чхве Джэ Хуна, вознаградило меня за то, что я стал единственным пенсионером, который снова вынужден использовать свой большой талант против свирепых идиотов, нарушающих упорный мир. Тэ Ёль (Чан Хёк), королевская гвардия короля Чосон, живет на холме в изоляции со своей дочерью Тэ Ок (Ким Хён Су). Почти слепой, его тело старше, чем показывает его возраст, и обремененный раскаянием, как и его девственное одеяние, спокойный Тэ Юль втягивается в политические беспорядки в королевстве, когда жестокий лорд Коротай похищает Тэ-ока для сексуального рабства.
Умная кинематография Сон Вон Хо, элегантно отражающая стиль быстрого меча, так же интересна, как и бледно-голубоглазый воин Джанг. Пленка не залита кровью. Прибытие мертвых для этого очень чисто. Но увлекательные дуэли и детали периода погружения делают «Мечника» приятным времяпрепровождением.