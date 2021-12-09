Пять вирджинцев вошли в число новых кандидатов в астронавты НАСА

НАСА объявило Кандидат в космонавты 2021 г. Сегодня он состоит из 10 новых кандидатов в космонавты, отобранных из более чем 12 000 претендентов.

Это первый новый курс, введенный НАСА за четыре года, и первый обязательный курс для получения степени магистра в области STEM.

Вновь назначенные космонавты приступят к тренировкам в январе следующего года. Их подготовка состоит из пяти основных категорий: эксплуатация и техническое обслуживание сложных систем Международной космической станции, подготовка к выходу в открытый космос, развитие сложных навыков робототехники, безопасная эксплуатация учебно-тренировочного самолета Т-38 и владение русским языком.

Из десяти включенных в окончательный список кандидатов пятеро — местные жители Вирджинии. Эти пять кандидатов:

Андре Дуглас — 35-летний уроженец Вирджинии получил степень бакалавра машиностроения в Академии береговой охраны США, а затем получил степень магистра в области морской инженерии, морской инженерии и машиностроения в Мичиганском университете. Дуглас также имеет степень магистра электротехники и вычислительной техники Университета Джона Хопкинса и докторскую степень в области системной инженерии Университета Джорджа Вашингтона. Совсем недавно он был старшим сотрудником Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, где работал над морской робототехникой, планетарной защитой и космическими исследованиями для НАСА. 35-летний уроженец Вирджинии получил степень бакалавра машиностроения в Академии береговой охраны США, а затем получил степень магистра в области морской инженерии, морской инженерии и машиностроения в Мичиганском университете. Дуглас также имеет степень магистра электротехники и вычислительной техники Университета Джона Хопкинса и докторскую степень в области системной инженерии Университета Джорджа Вашингтона. Совсем недавно он был старшим сотрудником Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса, где работал над морской робототехникой, планетарной защитой и космическими исследованиями для НАСА.

Люк Делани — Люк Делани — 42-летний майор в отставке морской пехоты США. Недавно он работал пилотом-исследователем в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, где он поддерживал воздушные научные миссии. Делейни получил степень в области машиностроения в Университете Северной Флориды и степень магистра аэрокосмической техники в Военно-морской аспирантуре. Люк Делани — 42-летний майор в отставке морской пехоты США. Недавно он работал пилотом-исследователем в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния, где он поддерживал воздушные научные миссии. Делейни получил степень в области машиностроения в Университете Северной Флориды и степень магистра аэрокосмической техники в Военно-морской аспирантуре.

Джек Хэтэуэй — 39-летний Джек Хэтэуэй является капитаном ВМС США и в настоящее время находится на авиабазе Океания в Вирджиния-Бич. Он получил степень бакалавра физики и истории в Военно-морской академии США и закончил аспирантуру в Крэнфилдском университете в Англии и Военно-морском колледже США. Хэтэуэй окончил школу летчиков-испытателей Империи, поддерживал Объединенный комитет начальников штабов Пентагона и недавно был назначен потенциальным руководителем 81-й эскадрильи ударных истребителей. 39-летний Джек Хэтэуэй является капитаном ВМС США и в настоящее время находится на авиабазе Океания в Вирджиния-Бич. Он получил степень бакалавра физики и истории в Военно-морской академии США и закончил аспирантуру в Крэнфилдском университете в Англии и Военно-морском колледже США. Хэтэуэй окончил школу летчиков-испытателей Империи, поддерживал Объединенный комитет начальников штабов Пентагона и недавно был назначен потенциальным руководителем 81-й эскадрильи ударных истребителей.

Николь Эйерс — Николь Айерс — 35-летняя студентка-пилот ВВС США, ранее работавшая на совместной базе Лэнгли-Юстис на базе ВВС Лэнгли. В 2011 году она окончила Академию ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, со степенью бакалавра математики с дополнительным знанием русского языка, а затем получила степень магистра вычислительной и прикладной математики в Университете Райса. Николь Айерс — 35-летняя студентка-пилот ВВС США, ранее работавшая на совместной базе Лэнгли-Юстис на базе ВВС Лэнгли. В 2011 году она окончила Академию ВВС США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, со степенью бакалавра математики с дополнительным знанием русского языка, а затем получила степень магистра вычислительной и прикладной математики в Университете Райса.

Джессика Виттнер — Джессика Уиттнер — 38-летняя лейтенант ВМС США, ранее работавшая на военно-морской авиабазе Океана в Вирджиния-Бич. Виттнер имеет степень бакалавра наук в области авиационной техники в Университете Аризоны и степень магистра наук в области авиационной техники в аспирантуре военно-морского флота США. Джессика Уиттнер — 38-летняя лейтенант ВМС США, ранее работавшая на военно-морской авиабазе Океана в Вирджиния-Бич. Виттнер имеет степень бакалавра наук в области авиационной техники в Университете Аризоны и степень магистра наук в области авиационной техники в аспирантуре военно-морского флота США.

Другими кандидатами на звание космонавтов в 2021 году являются Маркус Периус, Кристина Берч, Дениз Бернхэм, Анил Менон и Кристофер Уильямс.

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