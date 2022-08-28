Пять международных фильмов, которые можно посмотреть прямо сейчас

«Земля голубая, как апельсин»

Транслируйте его на канале Benchmark.

в начале Это документальный фильм Семья из Украины в раздираемом войной Донбассе устроила импровизированную студию в своей гостиной, чтобы снять несколько сцен для фильма. У стены, задрапированной черной тканью, каждый член семьи — мать-одиночка Анна, две ее дочери-подростка и двое маленьких мальчиков — по очереди говорят на камеру. Когда один из мальчиков хлопает по доске, чтобы начать новую сцену, вместо аплодисментов мы слышим звук бомбы: экран показывает Анну и ее сыновей, сидящих на корточках в подвале своего дома, когда российские войска бомбили дом соседа. Это правда? Или еще одна сцена из фильма в фильме?

«Земля голубая, как апельсин» обитает в этой тайне, мягко уравновешивая надежду с суровой реальностью. Режиссер Ирина Челик наставляла старшую дочь Анны, Мирославу, в Мастерской молодежного кино и вдохновила предприимчивого подростка стать оператором и снять короткометражный фильм о военном опыте ее семьи. Члены семьи бросаются в этот проект, поскольку кино становится их средством осуществления (или притворства осуществления, ради разума) контроля над условиями, которые делают их бессильными. Снимая их повседневные моменты и приключения в кино, она создает мощный портрет семьи, борющейся за сохранение радостей обычной жизни — мечты, амбиции и творческие начинания — в необычные времена.