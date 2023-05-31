Пять отобранных студентов UTSA зачислены в студенческую программу Фулбрайта. УТС сегодня | УТСА

В 2022 году Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США назначило UTSA лидером Фулбрайта для латиноамериканских служб, что признало заслуживающее внимания участие университета в программах Фулбрайта для студентов, преподавателей и администраторов.

Участие в программах Фулбрайта в UTSA неуклонно растет с 2019 года. Управление национальной конкурентоспособности UTSA Консультирует студентов весной и летом до крайнего срока 1 сентября.

Директор Управления национальных конкурсных премий и советник программы Фулбрайта, Эндрю Чепменпризывает больше студентов рассмотреть возможность участия в программе Фулбрайта.

«За последние четыре года студенты UTSA показали, что они могут выиграть эти награды, — сказал Чепмен. «Наши студенты постоянно демонстрируют ценность своего образования UTSA, которое может включать в себя опыт вне классной комнаты, такой как обучение за границей и обучение работе в своих местных сообществах. В сочетании с жизненным опытом многие из наших студентов выросли в двуязычных и мультикультурных сообществах. , они хорошо подготовлены к участию в такой программе, как Фулбрайт».

Паула Каналес 18, MA 22, MA Преподавание английского как второго языка

Премия Фулбрайта за помощника преподавателя английского языка в Бахрейне

Каналес является двукратным выпускником UTSA, где она совсем недавно получила степень магистра в области преподавания английского языка как второго (TESL), междисциплинарной программы в Колледже образования и человеческого развития, которая готовит студентов к преподаванию английского языка детям или взрослым в школьные и общественные программы. Каналес преподавал английский язык в рамках программы ESL баптистской церкви Вудленд. Установив тесные отношения в UTSA с иностранными студентами из Персидского залива, она выбрала Бахрейн в качестве места назначения для получения стипендии Фулбрайта. После завершения работы по программе Фулбрайта она надеется поступить в докторантуру, чтобы исследовать развитие методов, которые приносят пользу беженцам в Соединенных Штатах и ​​защищают их.

Мэдлин Моралес 23 года, бакалавр экологических наук

Премия Фулбрайта в Швеции

Член программы UTSA Top Scholar Program в колледже с отличием, Моралес интересуется тем, как Швеция служит образцом прогрессивной политики и практики устойчивого развития. Вы отправитесь в Швецию, чтобы учиться и заниматься исследованиями в университете Умео. Будучи студентом UTSA, Моралес работал в Управлении устойчивого развития и был представителем студентов Студенческого совета по устойчивому развитию. Она стала соучредителем возглавляемой студентами рабочей группы по изменению климата в UTSA, Plant the Future, которая посадила сотни деревьев по всему Сан-Антонио. Она также участвовала в работе Института науки, технологий, инженерии и математики (STEM) Испанского национального совета по окружающей среде, которая включала 10-дневную исследовательскую поездку в Нью-Мексико для недостаточно представленных студентов, изучающих экологические науки.

Элиша Перес 23 года, бакалавр международных отношений

Премия Фулбрайта для помощника преподавателя английского языка в Таиланде

Перес — отличница, которая за последние три года посвятила себя многочисленным проектам служения в Сан-Антонио и Далласе. Два лета она работала волонтером в AmeriCorps в Heart House в Далласе, образовательной некоммерческой организации, обслуживающей детей беженцев. Она также создала программу друзей по переписке, которая связывала студентов из Edgewood ISD со студентами UTSA, чтобы они могли узнать о пути к поступлению в колледж. Перес надеется, что, проведя почти год в Таиланде, она подготовится к работе в некоммерческой организации, занимающейся международным развитием и образованием молодежи из неблагополучных семей.