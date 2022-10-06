Пять продуктов Apple, которые лучше не покупать прямо сейчас

Ходят слухи, что до конца года у Apple еще есть несколько новых устройств, в том числе ряд компьютеров Mac и iPad. Не похоже, что мы собираемся Получить октябрьское событие В 2022 году, но скоро появятся обновления, возможно, через пресс-релиз. Если вы планируете купить Mac или устройство айпадОбязательно ознакомьтесь с нашим списком, чтобы узнать, что безопасно брать прямо сейчас, а что нет.

iPad Pro Последнее обновление было выпущено в апреле 2021 года, и мы ожидаем обновленный выпуск до конца 2022 года. Мы не знаем, что грядут серьезные изменения в дизайне, но есть некоторые функции, которые стоит подождать.



11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели iPad Pro будут обновлены, но ходят слухи, что только 12,9-дюймовая модель будет иметь небольшой светодиодный дисплей, хотя некоторая информация указывает на то, что Apple может использовать эту технологию для обеих моделей.

Ожидается, что обновленное программное обеспечение iPad Pro от Apple будет использовать файл м 2 Что было впервые представлено в новой версии MacBook Air В июне, с улучшениями в скорости и производительности. Также ходили слухи о поддержке беспроводной зарядки, поскольку Apple, возможно, добавит новый, более крупный стеклянный логотип Apple на задней панели, который должен позволить МагСейф Перевозки.

Обратная беспроводная зарядка также возможна с новыми моделями iPad Pro‌, которые могут заряжать iPhone, AirPods и другие устройства.

Apple всегда предлагала недорогой базовый iPad по цене около 300 долларов, но в этом году дешевый iPad‌ получает некоторые функции, которые ранее были ограничены высококлассными iPad.



Apple обновит утомленный старый дизайн, который недорогой iPad‌ использовал в течение многих лет, представив 10,5-дюймовый экран с более современным внешним видом, с плоскими краями и закругленными углами. Ранее мы видели, как эта конструкция использовалась в Ipad миниИ iPad Airи iPad Pro.



Дизайн с плоской рамкой обычно имеет переднюю панель без рамки, но на данный момент ходят слухи, что у ‌iPad‌ по-прежнему будут верхняя и нижняя лицевые панели, а также Идентификатор соединения Кнопка «Домой», но еще неизвестно, правда ли это. Apple может выбрать тот же дизайн кнопки питания ‌ Touch ID ‌, который используется на iPad mini‌ и iPad Air‌.

За исключением недорогого iPad‌, каждый iPad‌ использует порт USB-C, и Apple заменит Lightning на USB-C с обновлением iPad‌ 10-го поколения.

Мы также можем увидеть некоторые улучшения в камере, и наверняка более быстрый чип (вероятно, это A14), но единственное, чего может не хватать iPad, — это разъем для наушников. Удаление разъема для наушников приведет недорогой iPad‌ в соответствие с остальной линейкой ‌iPad‌.

М1 Про И М1 Макс. MacBook Pro были представлены в октябре прошлого года, и мы можем увидеть новые модели M2‌ Pro и M2‌ Max до конца года. Говорят, что новые модели MacBook Pro планируются к выпуску Как только этой осеньюОднако есть вероятность, что сроки будут отложены из-за ограничений поставок, с которыми сталкивается Apple.

Не было файла Мак мини Обновление с 2020 года, когда м 1 Чип добавлен, но Apple пока не планирует прекращать выпуск настольного устройства. Обновление находится в разработке, и обновленные устройства «Mac mini» могут включать чипы M2‌ и M2‌ Pro.

Мы не ожидаем каких-либо изменений в дизайне, а топовые финальные чипы, скорее всего, будут зарезервированы для Мак студиячто похоже на комбинацию Мак Про и Мак мини.

Верблюд

Apple в последний раз обновляла файл Верблюд Сейчас апрель 2021 года, и, возможно, пришло время для обновления. Ходят слухи, что есть новая модель с чипсетом A14 и 4 ГБ оперативной памяти. в развитиеОн может быть готов к запуску до конца 2022 года.



Яблочный анализатор Мин Чи Куо В этом году он несколько раз говорил, что Apple планирует Понизить цену от «Apple TV», когда он будет обновлен, но еще неизвестно, произойдет ли это на самом деле.

Поскольку «Mac Pro» не обновлялся с 2019 года и еще не использовал кремниевые чипы Apple, сейчас явно не самое подходящее время для покупки. Хотя в начале 2022 года мы слышали слухи о том, что «Mac Pro» может быть обновлен до конца года, теперь кажется, что новый Mac Pro‌ не появится до 2023 года.



Хотя может пройти несколько месяцев, прежде чем ваш ‌Mac Pro‌ увидит обновление, мы не рекомендуем покупать его сейчас. Вы наверняка захотите дождаться, когда Apple представит сверхбыстрые кремниевые чипы Apple для своего профессионального оборудования.

Слухи предполагают, что «Mac Pro» будет использовать «M2» Ultra, который является обновлением до М1 Ультра Чип M2 Extreme, впервые представленный в «Mac Studio», стал еще более мощным. Благодаря 20-ядерному процессору и 64-ядерному графическому процессору ‌M2‌ Ultra может быть еще более мощным.

‌M2‌ Extreme станет самым мощным процессором Apple на сегодняшний день. Блумбергх Марк Горман Он сказал Чип может иметь более 40 ядер процессора и 128 ядер графического процессора.

содержится

Обратите внимание, что этот список основан на слухах, которые мы слышали, поэтому некоторые из этих обновлений, вероятно, будут отложены до 2023 года. Сроки выпуска продуктов Apple не всегда просты, но если вы можете дождаться покупки, лучше придержать ее. до объявления о новом продукте, если вы беспокоитесь о владении новейшим и лучшим устройством.

У нас есть больше графиков выпуска продуктов для каждого устройства Apple в Наше индивидуальное руководство покупателяБесценный ресурс для фанатов Apple.