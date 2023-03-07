Работал в Green School Ph.D. Студентка на премьере кинофестиваля в Майами | Новости ПФР

Лиза Клейнман

Пятнадцать лет назад Элисер Хименес Алмейда был очарован историей кубинского писателя-гея, которого кубинская служба безопасности заперла в общественной бане вместе с другим мужчиной. «В то время гомосексуальность был криминализирован на Кубе и связан с вопросами национальной безопасности», — сказал Хименес Алмейда. Эта история стала движущей силой его решения снять свой последний фильм, «Гаванские истории», мировая премьера которого состоится на 40-м ежегодном кинофестивале в Майами.

Это не первый раз, когда голуби играют заметную роль в фильме Хименеса Алмейды. Его первый короткометражный фильм, снятый в 2008 году, когда он был студентом Университета Камагуэя, представлял собой непристойный взгляд на туалеты университета. Его выгнали, когда он попытался показать фильм на местном кинофестивале.

Хименес Алмейда, сейчас доктор философии. Студент факультета современных языков Университета Стивена Дж. Его предыдущий полнометражный фильм «Веритас» получил награду за документальные достижения на прошлогоднем фестивале.

Хотя Хименеса Амеду часто называют режиссером-экспериментатором, его работы доступны и интересны. Сочетая элементы документального и художественного, «Гаванские истории» рассказывает историю писателя-гея и его сети друзей, любовников, знакомых и врагов посредством серии интервью, снятых во Флориде и на Кубе. Он сказал: «Хотя персонажи в фильме частично основаны на реальных людях, все персонажи были переименованы и изменены для повествовательных целей».

Havana Stories использует юмор, чтобы рассказать историю с серьезным посылом. «Этот фильм — дань уважения Хилу Мариэлю, — сказал Хименес Алмейда. «Почти все мои работы посвящены отрицанию кастроизма. В своей книге «Истории Гаваны» я намеревался создать напоминание о деградации, которую испытал кубинский народ, когда утопические обещания революции уступили место отчаянию и антиутопии. Надеюсь, что этим фильмом я могу внести свой вклад в более широкий разговор о долгосрочном влиянии Кастро на кубинское общество.

Хименес Алмейда вырос в сельской местности недалеко от Камагуэя, третьего по величине города Кубы. Он сказал: «Я вырос, слушая пропаганду режима и моего отца, две речи параллельно». Его отец, фермер, был категорически против Кастро. Бунтарская жилка Хименеса Алмейды проявилась, когда он снял фильм «Toilet-ando sin ganas», из-за которого его уволили.

Два года спустя, после подачи апелляции в Министерство высшего образования, ему разрешили получить высшее образование в 2013 году, защитив диссертацию о кубинском документальном кино. К тому времени он снял еще два фильма, в том числе «Usufructo» (2011), короткометражный фильм о своем отце, и получил награду в виде стипендии для изучения документального кино в Международной школе кино и телевидения на Кубе.

С 2014 года Хименес-Алмейда живет в Майами, где работал продюсером испанской телекомпании Univisión и учителем. Он является видным членом кубинской кинематографической диаспоры и был приглашенным режиссером в ПФР, Йельском университете, Колумбийском университете, Нью-Йоркском университете, Городском университете Нью-Йорка, Рутгерском университете и Технологическом институте Джорджии. Его фильмы были показаны в США, Германии, Франции, Италии, Испании, России, Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Китае, Индии, Аргентине, Венесуэле, Перу, Сальвадоре и Гватемале. Работы Хименеса Алмейды отмечены многочисленными наградами на Кубе, в США и за рубежом. В 2018 году Нью-Йоркский музей современного искусства включил его фильм «Персона» (2014) в серию «Краткая история цензуры на Кубе».

Хименес-Алмейда получил степень магистра испанской журналистики в ПФР в 2022 году. Он является содиректором Киноархива кубинской диаспоры, исследовательского, преподавательского и учебного проекта, расположенного в Департаменте современных языков ПФР.

Премьера «Гаванских историй» состоится 12 марта в 14:45 на кинофестивале в Майами.