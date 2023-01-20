Работа космической станции продвигается вперед на фоне смеси «Союз»

ВАШИНГТОН. На Международной космической станции все идет как обычно, поскольку НАСА корректирует свою текущую деятельность и планы на будущее в связи с решением России заменить пристыкованный к ней поврежденный космический корабль «Союз».

Астронавт НАСА Николь Манн и астронавт JAXA Коити Ваката 20 января проведут выход в открытый космос, чтобы установить монтажный кронштейн для новой солнечной батареи, которая будет доставлена ​​на станцию ​​во время будущей грузовой миссии. Планируется, что выход в открытый космос, первый выход любого астронавта, продлится от шести с половиной до семи часов.

Выходы в открытый космос являются признаком того, что деятельность на космической станции продолжается в значительной степени без изменений. Повреждение корабля «Союз МС-22», пристыкованного к нему 14 декабря. что Роскосмос и НАСА приписали точное попадание метеорита. Авария повредила радиатор космического корабля и вызвала утечку охлаждающей жидкости.

Оба агентства объявили 11 января, что Они пришли к выводу, что космический корабль не может безопасно вернуться на Землю с экипажем из трех человек. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио. Вместо этого новый космический корабль «Союз», «Союз МС-23», будет отправлен на станцию ​​без экипажа, чтобы заменить «Союз МС-22», который вернется на Землю также без экипажа.

18 января астронавты перенесли изготовленный на заказ подшлемник Rubio с корабля «Союз МС-22» на пристыкованный к станции космический корабль Crew Dragon. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей эвакуации экипажа, Рубио вернется на борт Crew Dragon, а Прокопьев и Петелин отправятся на корабле «Союз МС-22».

«Мы думаем, что это снимет часть тепловой нагрузки с космического корабля «Союз» и улучшит нашу общую ситуацию», — сказала Дина Контелла, директор по интеграции операций программы Международной космической станции в НАСА, во время брифинга 17 января о предстоящем выход в открытый космос. .

Передача места Рубио в Crew Dragon — лишь временная мера. После прибытия корабля «Союз МС-23» на станцию ​​его обивка вместе с креслами Прокопьева и Петелина будет переброшена на корабль «Союз МС-23». Запуск «Союза МС-23» запланирован на 20 февраля, стыковка со станцией состоится через два дня.

Запуск корабля «Союз МС-23» немного задержит запуск корабля Crew-6 Crew Dragon. На пресс-конференции 11 января НАСА заявило, что потребуется до двух недель, чтобы пересмотреть расписание как этой миссии, так и других полетов на станцию ​​в ближайшем будущем. Контелла сказал на брифинге по выходу в открытый космос, что запуск Crew-6 должен был состояться в середине-конце февраля, а Crew-5 Crew Dragon вернется через несколько дней.

В миссию Crew-6 входит астронавт Султан Аль Нейади из Объединенных Арабских Эмиратов. 19 января Космический центр Мохаммеда бин Рашида в Объединенных Арабских Эмиратах объявил, что запуск миссии Crew-6 запланирован не позднее 26 февраля, примерно на неделю позже, чем планировалось ранее.

Контелла сказал, что за Crew-6 в марте последует грузовая миссия Dragon, CRS-27. За ним, в свою очередь, последует грузовой космический корабль Cygnus, NG-19, хотя неизвестно, когда он будет запущен. NG-19 станет последним космическим кораблем Cygnus, который будет запущен на текущей версии ракеты Antares, поскольку Northrop Grumman работает с Firefly Aerospace над новой первой ступенью корабля.

Решение заменить «Союз МС-22» на «Союз МС-23» означает, что Прокопьев, Петелин и Рубио продлят свое пребывание на Международной космической станции. Первоначально планировалось, что все трое вернутся на Землю в марте, но останутся еще на шесть месяцев. Контелла сказал, что они, скорее всего, вернутся в конце сентября, примерно через год после прибытия. «Мы смотрим на точное время этого, но на данный момент это будет время, когда машина должна отправиться домой».

Утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз» произошла во время подготовки Прокопьева и Петлина к выходу в открытый космос, который в результате был отменен и до сих пор не перенесен. «Наши российские коллеги сейчас работают над планами будущих выходов в открытый космос», — сказала она.