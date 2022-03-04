Работы, финансируемые правительством России, запрещены к участию в «Эмми-2022».

На фоне продолжающегося российско-украинского конфликта Национальная академия телевизионных искусств и наук приняла решение исключить финансируемые государством российские заявки на премию «Эмми» 2022. Как сообщает The Hollywood Reporter, НАТАС в четверг опубликовала заявление о решении организации прекратить участие. Его дело с государством во главе с Владимиром Путиным.

«Как и бесчисленное множество людей и организаций по всему миру, Натас потрясен беспрецедентным и неспровоцированным нападением России на суверенную территорию Украины», — говорится в заявлении в четверг председателя Терри О’Рейли, чья группа курирует дневную премию «Эмми» вместе с этими спортивными профессионалами. , новости и документы, технологии и инженерия. «Как создатели контента, которые полагаются на сильные свободы, чтобы пролить свет на истории, которые проясняют мир вокруг нас и влияют на него, наши участники чувствуют глубокое родство со всеми украинцами и их заботу об их свободах», — говорится в заявлении.

НАТАС четко определил, что не может «с чистой совестью» вести дела с какой-либо организацией, связанной с правительством России или финансируемой им. «Все работы, представленные в настоящее время на конкурсы премии «Эмми» 2022 года, проводимые NATAS и подпадающие под действие этого решения, были дисквалифицированы», — говорится в заявлении.

Конфликт начал обостряться после того, как президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о военной операции на Украине и предупредил другие страны, что любая попытка помешать действиям России приведет к «невиданным ранее последствиям», и с тех пор тысячи мирных жителей Украины и солдаты убиты. (Ани)

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