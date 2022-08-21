Рабочие крупнейшего в Великобритании контейнерного порта Феликстоу объявили восьмидневную забастовку.

Вид на грузовые контейнеры, сложенные штабелем в порту Феликстоу, Великобритания, 13 октября 2021 года. Фотография сделана дроном. Фотография: Ханна Маккей/Reuters

ЛОНДОН (Рейтер) — Более 1900 рабочих крупнейшего британского контейнерного порта в воскресенье начнут восьмидневную забастовку, которая, как предупреждают их профсоюз и судоходные компании, может серьезно повлиять на торговлю и цепочки поставок.

Рабочие в Феликстоу, на восточном побережье Англии, проводят промышленную забастовку из-за спора о заработной плате, став последними рабочими, бастующими в Великобритании, поскольку профсоюзы требуют повышения заработной платы для своих членов, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

«Забастовка вызовет серьезные сбои и вызовет массовые потрясения по всей цепочке поставок в Великобритании, но это разногласие полностью вызвано действиями компании», — сказал Бобби Мортон, национальный чиновник доков Unite.

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«Он она [the company] У него были все возможности сделать честное предложение нашим членам, но он решил этого не делать».

Hutchison Ports, оператор Felixstowe, заявил в пятницу, что считает свое предложение о повышении заработной платы на 7% и в общей сложности на 500 фунтов стерлингов (604 доллара США) справедливым. Она сказала, что профсоюз докеров, который представляет около 500 сотрудников, занимающих руководящие, инженерные и канцелярские должности, принял сделку.

Unite, которая в основном представляет докеров, говорит, что это предложение значительно ниже текущего уровня инфляции и следует за более низким уровнем инфляции, чем в прошлом году.

Представитель Hutchison Ports заявил: «Порт сожалеет о влиянии этой меры на цепочки поставок в Великобритании».

Порт заявил, что у него будет план на случай непредвиденных обстоятельств, и он работает над тем, чтобы уменьшить сбои во время забастовок, которые продлятся до 29 августа.

Маерск Шиппинг Групп (MAERSKb.CO)Одна из крупнейших в мире компаний по контейнерным перевозкам предупредила, что эта мера окажет значительное влияние, вызвав операционные задержки и заставив ее внести изменения в состав своих судов.

Данные, опубликованные 17 августа, показали, что инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 10,1% в июле, самого высокого уровня с февраля 1982 года, и некоторые экономисты ожидают, что она достигнет 15% в первые три месяца следующего года на фоне роста цен на энергию и продукты питания. Читать далее

Давление на семейный доход уже привело к забастовкам железнодорожников и автобусных рабочих, требующих повышения заработной платы.

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Майкл Холден сообщает

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