Почти 15 месяцев миллионы украинцев живут под угрозой ракет, которые в любой момент могут достичь любой части страны.

Россия применяет преднамеренную и систематическую стратегию террора против гражданского населения. Те, кто оказался под российской оккупацией, стали жертвами насильственного перемещения, убийств, изнасилований и пыток. Считается, что десятки тысяч детей были депортированы с оккупированных территорий в Россию, где их национальная идентичность была насильственно стерта. С каждым освобождением украинского села или города появляются новые преступления, показывающие всему миру, что ждет любую землю, захваченную Россией.

Именно поэтому, вне зависимости от политических разногласий, все украинское общество едино во мнении, что Украина может выжить только в том случае, если ей удастся вытеснить российскую армию со всей своей территории. Столкнувшись с прямыми геноцидными намерениями российского вторжения, украинские гражданские и политические силы непоколебимы в своем сопротивлении.

Война ввергла украинскую экономику в глубокую рецессию. За год войны валовой внутренний продукт страны уменьшился примерно на 30%. Рост инфляции привел к снижению реальных доходов. Только 60% украинцев смогли сохранить работу, из них только 35% были заняты полный рабочий день. Многие люди не только потеряли работу, но и потеряли дома и родственников. Были десятки тысяч жертв среди гражданского населения, а военных потерь должно быть больше. Несмотря на эти тяжелые обстоятельства, украинский народ отказывается быть пассивной жертвой. Способность простых украинцев к самоорганизации была и остается одним из ключей к сопротивлению страны российской империалистической агрессии.

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Но вместо того, чтобы сосредоточиться на адаптации экономики к нуждам войны, украинские власти развернули массовые репрессии. программа приватизации. Воспользовавшись военным положением и ограничениями на демонстрации, правительство также отменило трудовое законодательство и протолкнуло ряд других непопулярных мер.

Это подрывает социальную сплоченность в то время, когда Украина больше всего в этом нуждается. К сожалению, украинские рабочие сталкиваются с нападениями со стороны собственного правительства, даже когда защищают страну от внешнего врага. Между тем, государство не смогло обеспечить безопасность и потребительские потребности населения.

После войны перед Украиной встанет огромная задача. Ей предстоит столкнуться с массовым разрушением инфраструктуры, перезапуском промышленности и с крупным демографическим кризисом: страну покинули восемь миллионов человек, в основном женщины. Многие беженцы из-за границы могут не вернуться; Некоторые из-за ухудшения социальных прав и условий труда.