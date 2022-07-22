Рабочие British Airways в аэропорту Хитроу отменили летнюю забастовку

Дждоброе утро.

Расходы на еду и напитки в выходные, посвященные платиновому юбилею, не смогли поднять розничные продажи, поскольку потребительские расходы оставались низкими на фоне растущей инфляции.

По данным Управления национальной статистики, в июне розничные продажи упали на 0,1%. Это опережает майское снижение на 0,8 процента и лучше, чем ожидалось, но все же указывает на тревожную картину для экономики.

Продажи продуктов питания подскочили на 3,1% благодаря королевским празднествам. Но это маскирует падение продаж топлива на 4,3 процента, поскольку цены на насосы выросли до рекордного уровня, в то время как в других секторах также наблюдался спад.

Между тем, последний опрос потребительского доверия GfK остался на 48-летнем минимуме, поскольку рост цен на продукты питания и топливо заставил потребителей чувствовать себя «крайне подавленными».

5 вещей, чтобы начать свой день

1) Почему окончание катастрофического эксперимента ЕЦБ с отрицательной процентной ставкой не спасет Европу Изменение процентной ставки Лагард мало помогает развеять опасения по поводу затяжного кризиса

2) Tata угрожает закрыть сталелитейный завод в Порт-Талботе Компания просит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в качестве страхового пособия налогоплательщиков, чтобы сохранить сайт открытым

3) Сообщение о неудачном расследовании взяточничества в SFO Unaoil оставляет шефа в стороне Осажденный режиссер Лиза Ософски обещает оставаться на месте и выполнять рекомендации

4) Донор-тори критикует «нелепые» налоговые планы Риши Сунака Призыв сэра Рокко Форте к снижению налогов был поддержан бизнес-лидерами и экономистами.

5) Почему трудно повторить снижение налогов Тэтчер Мировой опыт показывает, что снижение налогов способствует росту

Что произошло за ночь

Азиатские фондовые рынки продемонстрировали лучшую неделю за последние месяцы, доллар держал последние рекордные уровни после того, как Европейский центральный банк впервые за более чем десятилетие повысил процентные ставки, а ставки на масштабы повышения ставок в США снизились.

Японский Nikkei вырос сегодня утром на 0,2 пункта и был на пути к росту седьмой день подряд. Возможно, лучшая неделя для индекса с марта.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 0,03%, но индекс все еще готов к лучшей неделе почти за два месяца.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%.

Приходит сегодня