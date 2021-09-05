Радар Halo Infinite – отстой, но 343 исправляет

рисунок : 343 отрасли

Пятница, 343 Industries выпустила длинный пост, в котором резюмируются многие изменения, исправления и улучшения, которые были внесены в бесконечная аура После получения большого количества комментариев от технического превью в августе. Одно из самых больших изменений заключается в том, что трекер движения модифицируется и будет работать так же, как и раньше. Привет названия.

В начале августа, в течение примерно выходных, 343 отрасли работали бесконечная аура Технический предварительный просмотр для избранных игроков на Xbox One, Xbox Series X / S и ПК. во время предварительного просмотра Сначала были проблемы с серверомНаконец, он стабилизировался и позволил игрокам сражаться с роботами разного уровня подготовки. Боты были отличными, игра в целом была хорошей и Привет-у Тоже показалось солидным.

Но некоторые в том числе Котаку Ари Нотис, у него проблемы с новым трекером движения. Раньше, в предыдущих заголовках, вы отображались на трекерах движения только при ходьбе или беге. Если вы присядете и будете двигаться медленно, вы останетесь вне поля зрения. в Привет бесконечный Превью, у меня на радаре выскакивала только при стрельбе или беге трусцой. Так что вы и роботы можете передвигаться, надежно спрятавшись от радаров. Это не обычный ритм Привет Матчи. Ходьба на корточках больше не помогала, разве что время от времени прятались за укрытиями, поэтому большинство игроков бежали с нормальной скоростью. Это приводило к ситуациям, когда вы могли войти в зону и попасть в засаду целой команды.

В то время как некоторым понравились новые изменения, внесенные в трекер движения, 343 Industries, похоже, получила больше негативных отзывов и теперь возвращает радар к тому, как он работал в прошлом. Как описано в сообщении на дорожная аура.

«Хотя некоторые оценили новый подход, мы обнаружили, что большинство игроков упускают старые характеристики в этих социальных матчах», – сказал 343. Наряду с ходьбой на корточках, и это должно быть готово для людей, чтобы проверить их во время следующей поездки. Обязательно посмотрите его и расскажите, как он играет! “

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Красота Привет, по крайней мере, в прошлом, у игроков была возможность настраивать игровые режимы и создавать свои собственные потрясающие или удивительные творения. Так что я надеюсь, что для людей, которые предпочитают более конкурентоспособный радар, представленный в бета-версии, 343 включает возможность перезапустить его или использовать более «жесткий» список воспроизведения. Но для меня давний поклонник Привет Кто предпочитает классический радар и как с ним проводить матчи, меня это устраивает.

Если вам интересно узнать обо всех других изменениях, включая настройки пользовательского интерфейса, звуки оружия, то, как боты перемещаются по карте, как будут выглядеть медали и как работают ежедневные задачи, вам следует проверить Полная запись закончилась через дорожная аура.