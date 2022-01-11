Раджа Мохан пишет: Понимание евразийского беспорядка

Неожиданные насильственные протесты в Казахстане и последовавшие за ними на прошлой неделе репрессии, в результате которых погибло более 160 человек и было арестовано 6000 человек, являются частью более масштабных беспорядков, охвативших Евразию, простирающуюся через великие степи от Центральной Европы до Маньчжурии.

Нынешние кризисы в Беларуси, Украине, на Кавказе и в Казахстане могут иметь свою логику и траекторию, но вместе они меняют геополитику Евразии. Россия, географически раскинувшаяся по всей Евразии, находится в центре этой реструктуризации. Военная интервенция Москвы в Казахстане и ее переговоры с Соединенными Штатами на этой неделе по вопросам европейской безопасности подчеркивают центральную роль России в Евразии. В потенциале переустройства Евразии выделяются пять широких тем: бурное внутриполитическое развитие государств Евразии, уязвимость экономической глобализации, ограниченность региональных институтов, ограничения сил, формирующих построссийское пространство, и крупные трансформации России. властные отношения.

Во-первых, в последние годы была проверена идея о том, что посткоммунистические государства встали на все более стабильный и устойчивый политический путь. Распад Советского Союза в 1991 году ознаменовал провал великого проекта социалистической модернизации евразийского континента и открыл двери для новых политических моделей в регионе. В Центральной Европе и странах Балтии переход к либеральной демократии казался быстрым, в то время как многие бывшие советские республики перешли к власти сильных людей. Обе модели находятся под некоторым давлением. «Демократический откат» в Венгрии и Польше вызывает серьезную озабоченность у Запада, поскольку правительства в Будапеште и Варшаве бросают вызов предполагаемым нормам ЕС.

В Казахстане гнев протестующих был направлен против авторитарного правления Нурсултана Назарбаева, который руководил страной с момента распада Советского Союза. Он официально ушел в отставку в 2019 году, но стремился сохранить контроль. В Беларуси массовые протесты в прошлом году бросили вызов президенту Александру Лукашенко, правящему страной с 1994 года; Он выжил при поддержке Кремля.

Если западный проект по продвижению демократии на постсоветском пространстве столкнулся с многочисленными проблемами, то исламская повестка преобразований в Центральной Азии могла бы получить серьезный импульс с триумфальным возвращением талибов в Афганистан. Тем временем религия вернулась с некоторой силой и в Европу: православие в России и Римско-католическая церковь в Центральной Европе обладают значительным политическим влиянием.

Во-вторых, хотя большая часть Центральной Азии приняла экономическую глобализацию, она не смогла предотвратить массовое экономическое неравенство и обуздать клептократические элиты. Для страны с большими природными ресурсами, особенно углеводородами, и небольшим населением в 19 миллионов человек Казахстан вполне мог бы обеспечить справедливое общество. Но Назарбаев выбрал другое, и теперь начинают проявляться результаты. Проблема не ограничивается Казахстаном или Назарбаевым. Авторитарные режимы неизбежно порождают коррупцию и подрывают способность к самокоррекции, которая имеет решающее значение для любого общества.

В-третьих, надежды на то, что региональные институты будут способствовать стабильности посткоммунистических государств, не оправдались полностью. Спустя два десятилетия после того, как бывшие коммунистические страны присоединились к Европейскому союзу — самой успешной региональной организации в мире — восточная и западная половины Европы по-прежнему выглядят совершенно по-разному и чувствуют себя неуютно друг с другом. Хотя посткоммунистические страны всем сердцем приняли Европейский Союз, сегодня многие вопросы, касающиеся верховенства права, иммиграции, беженцев, энергетики и геополитики, разделяют его на две половины. Восточная половина глубоко возмущена доминированием западной половины в формировании политики ЕС. В то время как западноевропейские лидеры говорят о «европейской стратегической независимости» от США и Китая, многие в Восточной и Центральной Европе говорят о требовании большей автономии, если не национального суверенитета, от Брюсселя.

Борьба за развитие авторитетных региональных институтов была намного сложнее на постсоветском пространстве. Москва создала Евразийский экономический союз и Организацию договора о коллективной безопасности, чтобы восстановить свое первенство в Евразии, но это далеко не вселяет доверие к этим институтам. Москва также присоединилась к Пекину в создании Шанхайской организации сотрудничества, которая должна была совместно работать над обеспечением стабильности в центральноазиатском регионе.

Многие бывшие члены Советского Союза ценят свой новый суверенитет и не готовы передать его Москве. Именно по этой причине большинство стран стремились использовать различные формы того, что Назарбаев называет «многовекторной дипломатией» — вовлечение всех крупных держав в укрепление своей стратегической независимости. В то же время география, история и институциональная инерция продолжают связывать их с Россией. Когда в Казахстане разразился кризис, Алматы неизбежно обратился за помощью к Москве. Но напряжение между зависимостью от России в вопросах безопасности и политическим стремлением к автономии остается постоянным.

Это подводит нас к четвертой теме — ограничениям амбиций других держав по формированию постсоветского пространства. Две крупные державы, возникшие после распада Советского Союза, — Европейский Союз и Китай — не смогли повлиять на политическую динамику и динамику безопасности в Евразии.

Несмотря на свою огромную экономическую мощь, Брюссель и Пекин не смогли возглавить решение соседних региональных кризисов — Европы в Украине, Китая в Казахстане и Афганистане. В Украине Москва предпочитает вести переговоры с Вашингтоном, а не с Брюсселем. В Казахстане Россия показала, что она остается основным поставщиком безопасности, несмотря на большое экономическое значение Китая. Несколько других держав, включая Турцию, Саудовскую Аравию, Иран, Пакистан, Индию, Корею и Японию, стремились усилить влияние в Центральной Азии. Все они обладают некоторыми уникальными преимуществами, но ни один из них не смог обойти многочисленные ограничения.

Это подводит нас к отношениям между великими державами России, которые осложнили способность Москвы укрепить естественное господство России в Евразии. Стремительное ухудшение отношений России с Западом в последние годы не может быть компенсировано возросшей политической теплотой Москвы и экономической глубиной в отношениях с Пекином. Переговоры на этой неделе по европейской безопасности между Россией и Западом указывают на новую попытку найти точки соприкосновения.

Хотя перспективы переговоров пронизаны пессимизмом, евразийские потрясения предъявляют новые требования к обеим сторонам. Запад может и дальше сопротивляться попыткам Москвы восстановить господство в регионе, но он не в состоянии обезопасить евразийскую периферию России от Кремля. Преодоление некоторой политической стагнации в Евразии в отношении России может помочь Западу стабилизировать Европу и сосредоточиться на множестве других вызовов, включая вызовы со стороны все более напористого Китая.

Хотя Россия и является самым тяжелым представителем Евразии, она просто не может в одностороннем порядке перекраивать постсоветское пространство. Консенсус по европейской безопасности с Западом, охватывающий такие области, как независимость и нейтралитет Украины, деэскалация военной конфронтации в сердце Европы посредством контроля над вооружениями и разработка совместной повестки дня в области глобальной безопасности, значительно улучшил бы позицию Москвы. Возможности возглавить новый евразийский геополитический порядок.

Эта колонка впервые появилась в печатном издании 11 января 2022 года под заголовком «Евразийская турбулентность». Автор является приглашенным профессором-исследователем в Институте исследований Южной Азии Национального университета Сингапура и редактором по международным отношениям в Indian Express.