«Радикальный сдвиг» на границе еще больше усложняет жизнь Байдену

Десятилетия назад подавляющее большинство иммигрантов, пытавшихся пересечь границу между портами въезда, были выходцами из Мексики. Несколько лет назад большинство из них были выходцами из стран Центральной Америки, известных как Северный треугольник: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Но теперь, согласно статистике пограничной службы, количество людей, прибывающих из-за пределов этих мест, растет — и быстро.

Чтобы лучше понять эту тенденцию, CNN углубился в данные. Вот взгляд на то, что мы видим, почему это изменение так важно, почему оно происходит, как это выглядит на Земле и что может произойти дальше.

Что мы видим: Есть большие изменения в том, кто прибывает на границу США и Мексики. Большое количество иммигрантов из Мексики и Северного треугольника все еще путешествуют. А вот количество иммигрантов из других стран, представленных здесь фиолетовым цветом, значительно увеличилось.

Еще в 2007 году количество иммигрантов в этой «другой» категории было ничтожно мало. Но с тех пор он вырос в геометрической прогрессии — на 11 000% — с самым большим увеличением только за последние два года.

Столкновения с пограничным патрулем США по-прежнему показывают, что в июле больше мигрантов из Мексики пытаются пересечь юго-западную границу, чем из любой другой страны. Но в этом финансовом году впервые количество встреч с иммигрантами из-за пределов Мексики и Северного треугольника превышает число встреч с иммигрантами из любого из этих регионов.

Горстка стран составляет значительную часть этой растущей группы на границе. За последние два года резко возросло количество случаев, когда сотрудники пограничной службы США сталкивались на юго-западной границе с мигрантами из Кубы, Колумбии, Никарагуа и Венесуэлы.

Одно предостережение о цифрах: Для этого анализа мы использовали статистические данные Таможенной и пограничной службы США о встречах с пограничниками, которые включают мигрантов, задержанных и задержанных, по крайней мере временно, на границе, а также мигрантов, которые были немедленно высланы в страны своего происхождения и в Мексику. Эти данные дают нам наилучшую общую картину того, кто прибывает и что происходит на границе.

Но официальные лица признали, что цифры могут быть завышены, поскольку они включают некоторых вернувшихся мигрантов. Политика общественного здравоохранения «Раздел 42» Затем снова попробуйте пересечься. Другими словами, одних и тех же людей можно учитывать несколько раз.

Это проблема, которая в основном затрагивает иммигрантов из Мексики и Северного треугольника, которые чаще подвергаются ограничениям Раздела 42, чем иммигранты из других стран.

Почему это важно: Увеличение количества граждан на границе «усложняет контроль за соблюдением границ», — говорит Дорис Мейснер, которая руководит работой по иммиграционной политике США в беспартийном Институте иммиграционной политики в Вашингтоне.

По ее словам, на протяжении десятилетий многие пограничные политики разрабатывались с учетом интересов мексиканских иммигрантов, но депортировать людей в другие страны гораздо сложнее. Есть ограничения На какие национальности можно ссылаться в соответствии с разделом 42, например. Вялотекущие дипломатические отношения также могут повлиять на депортацию.

«Эти группы населения… требуют разных типов ответов, — говорит Мейснер. «Мы не создали систему убежища, которая каким-либо образом отвечает требованиям этого изменения».

Но Пьер говорит, что чиновники делают недостаточно.

«Администрация Байдена не может реагировать на эту новую реальность по старой схеме», — написал он в Twitter. Похоже, именно этим занимается администрация, сказал он CNN. «Очень много одинаковых ответов, — говорит он.

Почему это происходит: Бир говорит, что для этого нет простой причины.

«Есть много ответов, как и в случае со странами, представленными в этой группе», — говорит он.

Комиссар по таможенным и пограничным вопросам Крис Магнус Недавно для новостей CBS Невозможно количественно оценить все факторы, заставляющие мигрантов совершать поездку, учитывая сложность условий в странах их происхождения. «Это очень сложный набор динамики», сказал он.

Мейснер, занимавший пост уполномоченного по вопросам иммиграции и натурализации с 1993 по 2000 год, говорит, что пандемия сыграла ключевую роль, усилив экономическое давление.

Есть и другие факторы. Месснер говорит, что увеличение числа кубинцев, направляющихся в Соединенные Штаты, можно частично объяснить новым воздушным маршрутом между Кубой и Никарагуа. Патрик Опман из CNN сообщил, что после того, как Никарагуа отменила визовые требования для кубинцев, Люди начали размещать в Интернете объявления о продаже своих домов, в которых «все есть внутри». Чтобы заплатить за дорогой билет.

Мейснер говорит, что ухудшение экономических условий, нехватка продовольствия и ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию все чаще заставляют венесуэльцев уезжать, а растущее венесуэльское сообщество в Соединенных Штатах привлекает внимание.

По ее словам, для колумбийцев и никарагуанцев экономическая нестабильность, усугубленная пандемией, была основной движущей силой миграции, но политика также играет роль.

Эскалация репрессий при режиме Ортеги особенно во время последних президентских выборов, укрепили веру многих никарагуанцев в то, что политическая неразбериха в стране не разрешится в ближайшее время», — говорит Мейснер.

Она говорит, что те, кто раньше рассматривал соседнюю Коста-Рику как пункт назначения, скорее всего, будут искать работу в другом месте из-за более низких возможностей трудоустройства.

Месснер говорит, что высокие темпы инфляции и безработицы в Колумбии подпитывают рост иммиграции. В нем говорится, что социальные волнения после волны протестов в 2021 году и политические разногласия, усилившиеся во время последних президентских выборов, также могут повлиять на решения иммигрантов.

Как это выглядит на земле: Это не просто то, что мы можем видеть со статистикой. И иммигранты, и сотрудники пограничной службы говорят, что замечают изменения.

«Страны, которые мы принимаем сейчас, — эти национальности путешествуют внутри страны и достигают границ, их нужно решать, и их много, что является проблемой для рабочей силы», — сказал он.

Она сказала, что одна из комнат была полна кубинцев. Другой был полон людей из разных стран.

«Там были колумбийцы, бангладешцы, венесуэльцы, никарагуанцы, гаитяне», — сказала она. «Я чувствовал, что весь мир был там».

Что может произойти дальше: Как и все о границах, существует много споров о том, что должны делать официальные лица.

Бир и Мейснер говорят, что изменение состава иммигрантов на границе показывает, насколько сильно иммиграционная система США нуждается в капитальном ремонте.

«Многие, если не большинство из этих людей вряд ли смогут претендовать на убежище, несмотря на бегство от очень трудных обстоятельств», — говорит Мейснер. «Нам срочно нужно заставить Конгресс заняться иммиграционными законами и сделать возможным другие законные пути для проникновения в Соединенные Штаты».

Она добавляет, что страны Западного полушария должны работать вместе и относиться к миграции как к общей ответственности.

Пока нет никаких признаков того, что эта тенденция замедляется. Бир и Мейснер говорят, что они этого не ожидают.

«Вполне разумно предположить, что это может продолжаться много лет, потому что у нас нет инфраструктуры, чтобы выгонять людей так же быстро, как они приходят», — говорит Пьер.