Радуйтесь! Street Fighter 6 имеет иконку Net Rollback и Cross-Play

Модернизация: Вот долгожданное обновление этой истории: Street Fighter 6 будет иметь функцию кросс-игры, а также значок отмены сети (согласно Максимилиан Додд в Твиттере).

Хотя степень перекрестной игры еще не подтверждена, это все равно приятно слышать. Кроссплей означает, что вы сможете играть против людей на других платформах. мы Предположительно Что пользователи PlayStation, по крайней мере, смогут сравниться с пользователями ПК, но Xbox также может быть включен. Мы надеемся получить полное подтверждение в ближайшее время.

Кросс-плей имеет большое значение для файтингов, поскольку он объединяет онлайн-сообщество независимо от платформы. Это, в свою очередь, облегчает поддержание здоровой базы игроков.

Оригинальная история: Вполне возможно, новость, которую хотели услышать любители файтингов: Уличный боец ​​​​6 Он будет использовать сетевой код отмены. Новости попадаются Редактор GameSpot Хуссейн Датспрямо с личного мероприятия Summer Game Fest, которое сейчас проходит.

Хуссейн пишет в Твиттере: «Street Fighter 6 использует параллельный сетевой код. Многие спрашивают». Хорошо знать!

Если вы сидите и задаетесь вопросом, что означает символ чистой отмены, мы попытаемся объяснить это, не вдаваясь в технические подробности. Возврат — это, по сути, лучший тип сетевого токена, который может быть в конкурентных играх; Как правило, это означает, что онлайн-матчи проходят более гладко. Даже если вы играете против кого-то на другом конце планеты, отступите должен Чем-то помочь.

(Если ты Акт Желая получить подробное объяснение того, почему сетевой код важен для файтингов, мы рекомендуем Эта статья из Ars Technia.)

Но вернуть Street Fighter 6 — это только первый шаг — так и должно быть. Хороший Возвращаясь назад, это связано с тем, насколько хорош на самом деле сетевой код Capcom. По нашему скромному мнению, 2021 г. Виновное снаряжение Джахед Это текущий король сетевого кода файтингов, поэтому Street Fighter 6, вероятно, будет сравниваться с ним, когда он будет выпущен в следующем году.

Тем не менее, это позитивная новость. На данный момент у разработчиков игр действительно нет оправдания бороться за хороший сетевой код — не тогда, когда онлайн-игры стали неотъемлемой частью опыта (особенно с такими факторами, как пандемия, положившая конец очным турнирам так долго).

Мы надеемся, что Capcom добьется успеха!