Разбитый на Mt. Глава экстренной службы говорит, что Мерон – это «одна из самых тяжелых гражданских катастроф, которые когда-либо знал Израиль».

Сотрудники службы безопасности Израиля и спасатели стоят вокруг тел жертв, погибших во время празднования Лаге Ба Омар на горе Мерон. Исай Иерусалимян / Бехадрей Харедим / AP

Израильские следователи расследуют причину давки, в результате которой за ночь погибли по меньшей мере 44 верующих на религиозном митинге на горе Мерон.

Тысячи прихожан собрались у горного захоронения, чтобы отпраздновать праздник Лаг ба-Омер, ежегодное мероприятие в честь Мишнаического раввина Шима Бар Джошая 2-го века.

Но очевидцы сообщили агентству Рейтер, что рано утром в пятницу пение и танцы превратились в хаос, и огромная волна людей оказалась в ловушке под ними, включая детей.

«Мы заходили внутрь танцевать и тому подобное, и внезапно мы увидели медработников, как далеко они бежали, например, на полпути к СЛР для детей, а затем они начали выходить один за другим», – сказал Шломо Кац.

Один из участников, Западный Израиль, сказал, что видел, как люди падали на землю. «Место было многолюдным, было от 60 до 70 тысяч человек, и двигаться было некуда, люди начали падать на землю, и многие падали на землю», – сказал он.

Дов Мейзел из добровольческой организации United Hatzalah сказал CNN, что на горе находилось от 50 000 до 100 000 человек.

По его словам, на небольшом участке были плотно упакованы тысячи людей, которые упали на лестницу и раздавили друг друга. «Обычно они контролируют толпу, но в какой-то момент на пике толпа становится очень узкой», – сказал Мизель.