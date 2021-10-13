Разборка переключателя OLED показывает меньший кулер в сборе

Оказывается, в последнее время было выпущено много версий Nintendo. С новой панели дисплея Samsung. Процедура разборки приставки, DIY героев в я чиню это Я обнаружил, что компания внесла множество внутренних изменений, которые значительно отличают устройство от своего предшественника.

Как последние выпуски Sony Переключатель OLED имеет меньшую систему охлаждения, чем предыдущие модели. iFixit подозревает, что Nintendo изменила это либо для экономии места, либо для требования «компенсации переохлаждения» для модели запуска. Все, что мы можем сказать, это то, что мы надеемся, что изменение не приведет к появлению претензий к новой модели. В качестве еще одной меры по экономии места Nintendo объединила некоторые компоненты в одну плату. Теперь устройство чтения карт памяти SD, разъем для наушников и устройство чтения картриджей находятся на одной печатной плате.

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Примечательно, что единственное связанное с контроллером изменение в функциях варианта OLED – это набор новых боковых направляющих консоли, которые делают их Joy-Cons более безопасными. Еще одно изменение заключается в том, что соединительные кабели консоли установлены в верхней части металлического экрана. Хотя это затруднит установку переключателя OLED на вашем устройстве, iFixit подозревает, что это может помочь решить проблемы с подключением Wi-Fi и Bluetooth.

Говоря о ремонтопригодности, iFixit дал OLED-модели семь баллов из 10. Это на единицу меньше, чем у оригинальной модели. OLED-коммутатор имеет немодульное хранилище, которое припаяно к материнской плате, что делает простой ремонт и обновление этого интерфейса тем, что вы просто не можете сделать.