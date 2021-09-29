Разборка iPad mini от iFixit превращается в «гелевую прокрутку», непоправимую [Video]

После разрыва iPhone 13 Pro на прошлой неделе сотрудники iFixit вернулись с разобранным оборудованием Apple. Редизайн iPad mini. В срывая Он предлагает глубокое погружение в так называемую «желейную прокрутку», влияющую на экран iPad mini, сравнение с iPad Air и многое другое.

В целом новый iPad mini получил 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit. iFixit объясняет, что, хотя Apple, возможно, рассматривала возможность упростить замену батареи в этом году, в конечном итоге она решила отказаться от нее и продолжила прикреплять батарею к устройству.

При разборке также обнаруживается модульный разъем USB-C, позволяющий легко заменить его на iPad, если он выйдет из строя.

Что касается проблемы с прокруткой желе, которая Фирменный Apple В качестве нормального поведения iFixit объясняет, что, хотя это обычное явление для ЖК-панелей, на iPad mini по какой-то причине заметно хуже. Видео предлагает отличный замедленный взгляд на то, как «гелевая прокрутка» iPad mini сравнивается с iPad Air.

К сожалению, в iPad mini нет никаких других улучшений, которые нужно было бы исправить. Как поясняет iFixit, Apple продолжает свою тактику по ограничению возможности ремонта iPad. Полное видео разборки можно найти ниже, и его стоит посмотреть, особенно за его подробное сравнение «прокрутки желе» на iPad Air и iPad mini.

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