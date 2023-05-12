Разведка ЕС утверждает, что Украина потеряла менее 15 000 солдат — EURACTIV.com

Вооруженные силы Украины, которые этой весной готовятся отбить восточный город Бахмут, потеряли менее 15 тысяч солдат с начала российского вторжения в феврале прошлого года. Согласно выдержкам из внутреннего меморандума ЕС, с которыми ознакомился EURACTIV.

С начала войны России на Украине с украинской стороны было обнародовано очень мало данных о потерях личного состава и техники, а Киев и его западные союзники неохотно раскрывают какую-либо важную информацию России.

В ноябре президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике за публикацию, а затем удаление видео, содержавшего, как тогда казалось, чрезвычайно высокую оценку в 100 000 убитых украинских офицеров, что вызвало негативную реакцию Киева.

Примерно в то же время, через девять месяцев после начала войны, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оцененный Украина и Россия потеряли около 100 000 жизней перед наступлением зимы..

Потери русских выше украинских

Судя по одной из первых полуофициальных оценок, попавших на Запад, внутренний документ в руках дипломатической службы ЕС, с которым ознакомился EURACTIV, оценивает потери Вооруженных сил Украины примерно в 13 000 человек убитыми в действие. , в боях было ранено еще 35 000 человек.

В документе также указывалось, что, по американским оценкам, Киев потерял 17 500 человек убитыми в бою и в общей сложности от 124 000 до 131 000 инвалидов, будь то ранения, смерть, исчезновение или по любой другой причине.

Однако в документе, основанном на сообщениях Украины государствам-членам, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных, говорится, что украинские потери были ниже, чем оценки США.

Цифры из документа, с которым ознакомился EURACTIV, показывают, что «масштаб потерь во всем мире очень высок с обеих сторон», — сказал EURACTIV Ромейн Мелькирк, журналист, специализирующийся на стратегиях влияния в конфликте.

Во внутренней записке, с которой ознакомился EURACTIV, говорится, что украинские официальные лица подтвердили, что 185 000 россиян были убиты во время войны и 555 000 ранены.

Я сравнил эти цифры с данными просочившийся От разведки США, о которой я упоминал ранее Нью-Йорк Таймсчто указывает на то, что с 24 февраля прошлого года российские вооруженные силы потеряли от 189 500 до 223 000 человек, в том числе 43 000 человек убитыми в бою.

номера США совпадают Британская разведка По оценкам, с момента вторжения около 200 000 российских солдат были убиты или ранены.

«Это показывает, что раненые россияне, скорее всего, не смогут выбраться за линию фронта, в то время как на украинской стороне протоколы эвакуации, спасения и управления ранеными кажутся более эффективными», — сказал Мелькирк.

«Исследования показывают, что если солдаты доверяют своей стороне, чтобы спасти их, они более склонны проявлять инициативу и рисковать, что делает эти цифры стратегически интересными».

Мелькирк сказал, что способность этого украинца спасать раненых также является свидетельством обучения, которое он получает от западных вооруженных сил.

В настоящее время Вооруженные Силы в Киеве проходят различного рода учения, организованные их союзниками. Осенью прошлого года Европейский Союз запустил свою военную миссию EUMAM, целью которой является подготовка не менее 30 000 солдат.

Великобритания и США также предлагают военные курсы на различной технике.

Пагубные для морального духа цифры

Западные дипломаты и военные чиновники сообщили EURACTIV, что, хотя оценки потерь часто цитируются в западной разведке и сообщениях СМИ, почти невозможно официально подтвердить количество жертв с обеих сторон.

«Обе стороны воздерживаются от предоставления цифр, чтобы не использовать их в качестве инструмента пропаганды другой стороны», — сказал Мелькирк EURACTIV.

В частности, с украинской стороны «это коммуникационная стратегия: они должны учитывать влияние на свои силы, на свое население, с другой стороны, на моральный дух своих союзников». [in providing military support]Мелькирк тоже сказал.

Генерал Клаудио Грациано, бывший глава Военной комиссии ЕС, заявил EURACTIV в кулуарах Европейского саммита по обороне и безопасности в четверг (11 мая), что полные потери России «могут быть известны только после окончания войны».

«В любом случае это будет одна из самых кровопролитных войн на европейской земле».

Он предупредил, что Россия все еще мобилизует и обучает новые силы для отправки на поле боя, а производство боеприпасов на Западе и планы ЕС по поставкам Украине не вступят в силу в течение года.

различные военные стратегии

В сентябре прошлого года Кремль приказал провести военную мобилизацию, призвав около 300 000 российских мужчин для участия в боевых действиях на Украине.

По данным британской разведки, 97% российских военных в настоящее время находятся в Украине, стало известно EURACTIV.

Но хотя это было предназначено для обеспечения подкрепления на поле боя, западные официальные лица заявили, что этот шаг был просто отправкой плохо обученного персонала на поле боя в качестве пушечного мяса, в результате чего Россия понесла тяжелые потери.

«Одним из наиболее важных аспектов организации армии Российской Федерации, которая в значительной степени унаследована от советской модели, является то, что для достижения преимущества она опирается на два основных столпа: большое количество людей, отправляемых на фронт, и массовое использовать артиллерию, — сказал Мелькирк.

Он сказал, что, хотя такая стратегия «повлекла за собой большое количество жертв», она почти всегда принималась общественным мнением, за исключением того времени, когда Советский Союз был вынужден уйти из Афганистана в 1989 году после тяжелых потерь и негативной реакции с его стороны. . его жителей.

Стратком

Однако Мелькирк указал на разные коммуникативные стратегии обеих сторон.

«Хотя украинцы отказываются называть цифры, но показывают своих погибших, приглашая журналистов освещать празднества, фотографировать и брать интервью у выживших».

Для Украины в приоритете поставки военной техники, а также введение санкций против российской экономики.

Киев регулярно просит своих союзников предоставить современную военную технику, такую ​​как танки и боевые самолеты, а также ракеты большой дальности.

Со стороны Евросоюза большое внимание уделялось поставкам боеприпасов в Киев.

На этой неделе Европейская комиссия предложила новый пакет санкций против России, чтобы по-прежнему наносить удары по ее военно-промышленному комплексу и наказывать за любой обход санкций другими странами, такими как Иран или Китай, которые предоставляют Москве технологии, необходимые ей для продолжения войны. война. война.

«Россия уже проиграла, но Украине потребуется время, чтобы победить», — сказал генерал Грациано.

[Edited by Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic]

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