Разведка предупреждает о военном коллапсе в Афганистане, несмотря на заверения Байдена

ВАШИНГТОН – Секретные оценки, проведенные шпионскими агентствами США за лето, нарисовали все более мрачную картину перспективы захвата Афганистана талибами и предупредили о быстром крахе афганских вооруженных сил, даже несмотря на то, что президент Байден и его советники публично заявили, что это вряд ли произойдет. случаться. Быстро, по словам нынешних и бывших официальных лиц правительства США.
К июлю несколько отчетов разведки стали более пессимистичными, ставя под вопрос, окажут ли какие-либо афганские силы безопасности серьезное сопротивление и сможет ли правительство продержаться в Кабуле, столице страны. Президент Байден заявил 8 июля, что афганское правительство Вряд ли отвалится И что не будет такой беспорядочной эвакуации американцев, как окончание войны во Вьетнаме.
Барабан предупреждений, прозвучавший этим летом, вызвал вопросы о том, почему официальные лица администрации Байдена и военные стратеги в Афганистане не желали иметь дело с талибами. Последняя партия в Кабуле, В том числе Отсутствие безопасности в главном аэропорту И Тысячи других войск спешат Назад в страну Защитите последний выход из США.
В отчете, опубликованном в июле, когда десятки афганских провинций падали, а многие крупные города были осаждены боевиками Талибана, были обозначены повышенные риски для Кабула, указывающие на то, что афганское правительство не было готово к атаке талибов, по словам человека, знакомого с интеллект.
Спецслужбы предсказывали, что если талибы захватят города, каскадный коллапс может произойти быстро, и афганские силы безопасности будут очень уязвимы для коллапса. Неясно, представляли ли другие отчеты за этот период более оптимистичную картину способности афганской армии и правительства в Кабуле противостоять повстанцам.
Исторический анализ, представленный Конгрессу, показал, что талибы извлекли уроки из захвата страны в 1990-х годах. На этот раз, говорится в сообщении, группа боевиков сначала обеспечит безопасность на пограничных переходах, возьмет под контроль столицы провинций и захватит большие участки на севере страны, прежде чем двинуться в Кабул, и это предсказание оказалось верным.
Но важные решения США были приняты задолго до июля, когда спецслужбы пришли к единому мнению, что афганское правительство может продержаться два года, что дало бы достаточно времени для упорядоченного ухода. 27 апреля, когда Госдепартамент отдал приказ об отбытии второстепенного персонала из посольства в Кабуле, по общей оценке разведки, до установления контроля талибов осталось не менее 18 месяцев, по словам официальных лиц администрации.
Высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности для обсуждения секретных отчетов разведки, сказал, что даже к июлю, когда ситуация стала более нестабильной, спецслужбы так и не сделали четких прогнозов о надвигающемся захвате власти талибами. Чиновник сказал, что их рейтинги также не были оценены как “высокая степень уверенности”, т.е. наивысший уровень уверенности агентств.
В конце недели перед падением Кабула общий анализ разведки показал, что захват талибами еще не был неизбежен, сказал чиновник.
Пресс-секретарь ЦРУ и директор национальной разведки отказались обсуждать оценки, данные Белому дому. Но сотрудники спецслужб признали, что анализ их агентств был трезвым и что оценки изменились за последние недели и месяцы.
в течение Его выступление в понедельникЭто сказал г-н Байден. Его администрация «спланировала все чрезвычайные ситуации» в Афганистане. Но ситуация «произошла быстрее, чем мы ожидали».
Столкнувшись с явными доказательствами краха афганских сил, официальные лица США начали обвинять в этом изнутри, включая заявления Белого дома, свидетельствующие о провале разведки. Часто указывают пальцем после серьезных нарушений национальной безопасности, но потребуются недели или месяцы, чтобы получить более полную картину процесса принятия решений в администрации Байдена, который привел к хаосу в Кабуле в последние дни.
Спецслужбы давно предсказывали окончательную победу талибов еще до того, как президент Дональд Трамп и г-н Байден решили вывести войска. Эти оценки представляют собой набор графиков. И хотя они задавали вопросы о желании афганских сил безопасности сражаться без американцев на их стороне, они не ожидали краха в течение нескольких недель.
Но в последние месяцы оценки стали более пессимистичными, чем когда-либо, поскольку, по словам нынешних и бывших официальных лиц, «Талибан» добился больших успехов. В сообщениях этого лета резко ставились под сомнение готовность афганских сил безопасности к борьбе и способность правительства Кабула захватить власть. По словам одного из бывших чиновников, с каждым сообщением о массовых дезертирствах афганское правительство становилось все менее стабильным.
В другом июльском отчете ЦРУ отмечалось, что силы безопасности и центральное правительство утратили контроль над дорогами, ведущими в Кабул, и оценивается, что жизнеспособность центрального правительства находится в серьезной опасности. В других сообщениях Отдела разведки и исследований Госдепартамента также указывалось на неспособность афганских сил бороться с талибами и указывалось, что ухудшение условий безопасности может привести к краху правительства, по словам правительственных чиновников.
Тимоти С. сказал: Бергрен, бывший директор комитета Палаты представителей по разведке: «Работа разведки не означает, что вы знаете 15 августа, что афганское правительство падет». «Но что всем известно, так это то, что без усиления международных сил, в особенности наших, афганцы не смогли бы защитить себя или управлять собой».
Афганистану уделялось мало внимания в Ежегодная оценка угроз выпущена в апреле Управлением директора национальной разведки; Но краткое обсуждение было ужасным, поскольку в нем отмечалось, что талибы были уверены, что смогут добиться военной победы.
«Талибан, вероятно, одержит победу на поле боя, и афганское правительство будет изо всех сил пытаться обуздать Талибан, если коалиция откажется от своей поддержки», – говорится в сообщении.
Но нынешние и бывшие официальные лица заявили, что, хотя ЦРУ верно предсказывало крах афганского правительства, часто было трудно убедить аналитиков агентства четко предсказать, как быстро это произойдет, особенно как говорили г-н Трамп, а затем Байден. Решения о скорости вывода войск.
Двое бывших высокопоставленных чиновников администрации Трампа, которые проанализировали некоторые оценки ЦРУ по Афганистану, заявили, что спецслужбы уже сделали предупреждения о силе афганского правительства и сил безопасности. Но агентство отказалось назвать конкретные временные рамки, и оценки часто можно интерпретировать по-разному, в том числе сделать вывод о том, что Афганистан может пасть быстро или, возможно, со временем.
В разведывательном сообществе сохранялись острые разногласия. ЦРУ в течение многих лет пессимистично относилось к обучению афганских сил безопасности. Но, по словам нынешних и бывших официальных лиц, Агентство военной разведки и другие разведывательные базы Пентагона более оптимистично оценивают готовность афганцев.
Военные и разведывательные оценки, предсказывающие, что правительство в Кабуле сможет продержаться по крайней мере год, прежде чем Талибан установит контроль, были основаны на предпосылке, которая оказалась ошибочной: афганская армия будет сражаться.
Большинство оценок США внутри и за пределами правительства США сосредоточено на том, насколько успешно афганские силы безопасности борются с талибами. На самом деле, они никогда не воевали «во время блицкрига талибов по всей стране», – сказал Сет Дж. Джонс, эксперт по Афганистану из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Два десятилетия назад эта динамика изменилась. Когда в конце 2001 года поддерживаемые США афганские ополченцы начали захватывать территорию у Талибана, боевики Талибана распались относительно быстро, и Кабул и Кандагар пали до конца того же года.
Некоторые талибы сдались, другие перешли на другую сторону, и гораздо большее количество людей растворилось в населении, чтобы начать планирование того, что станет 20-летним повстанческим движением.
Представители разведки давно заметили, что афганцы холодно подсчитывают, кто, скорее всего, одержит победу в конфликте и поддержит победившую сторону, – тактика, позволяющая быстро накапливать достижения на поле боя, пока, по мнению участников и бывших аналитиков, битва не превратится в поворотный момент.
В основе потерь США в Афганистане лежала неспособность построить Сила безопасности, которая может стоять в одиночествеНо эта ошибка усугубляется тем, что Вашингтон не прислушивается к тем, кто задает вопросы об афганских вооруженных силах.
Отчасти проблема, по словам бывших официальных лиц, заключается в том, что излишняя деспотичность военных мешает точным и откровенным оценкам действий афганских сил безопасности. Хотя никто не остался в стороне из-за дезертирства или потерь на поле боя, американские командиры, которым было поручено обучать афганскую армию, не хотели признавать провал своих усилий.
Даже те военнослужащие, которые скептически относились к навыкам афганских сил безопасности, думали, что они будут продолжать сражаться еще некоторое время после ухода американцев.
В течение нескольких месяцев сотрудники разведки сравнивали Афганские национальные силы безопасности и Южновьетнамскую армию в конце войны во Вьетнаме. Армия Южного Вьетнама, известная под американской аббревиатурой ARVN, развалилась через два года после того, как Соединенные Штаты отозвали свои войска и финансовую поддержку. Оптимисты считают, что афганская армия – при финансовой поддержке США – может просуществовать почти долгое время. Пессимисты считают, что он будет намного короче.
«В течение последних двух или трех лет я с грустью замечал, что Афганские национальные силы безопасности являются афганцами для армии Республики Вьетнам», – сказал г-н Бергрен, который с 2003 по 2021 год занимался вопросами разведки на Капитолийском холме. . Даже затяжной бой. Но я не думаю, что кто-то ожидал, что они растают так быстро ».
Недавние дипломатические маневры талибов с другими странами региона, В первую очередь КитайПо словам Джонс, это создало впечатление неизбежности переворота талибами боевого духа афганских правительственных сил.
По словам аналитиков, благодаря стратегии, которая так часто оказывалась успешной на протяжении многих десятилетий войны в Афганистане, талибы в конечном итоге победили, одолев своего противника.
«Я не удивлена, что это было так быстро и тщательно, – сказала Лиза Мэддокс, бывший аналитик ЦРУ. «Талибан определенно продемонстрировал свою способность упорствовать, укрываться и возвращаться даже после своего поражения. И у вас есть люди, настолько уставшие от конфликтов, что они повернутся на сторону победителей, чтобы выжить».