Разведка предупреждает о военном коллапсе в Афганистане, несмотря на заверения Байдена

Спецслужбы предсказывали, что если талибы захватят города, каскадный коллапс может произойти быстро, и афганские силы безопасности будут очень уязвимы для коллапса. Неясно, представляли ли другие отчеты за этот период более оптимистичную картину способности афганской армии и правительства в Кабуле противостоять повстанцам.

Исторический анализ, представленный Конгрессу, показал, что талибы извлекли уроки из захвата страны в 1990-х годах. На этот раз, говорится в сообщении, группа боевиков сначала обеспечит безопасность на пограничных переходах, возьмет под контроль столицы провинций и захватит большие участки на севере страны, прежде чем двинуться в Кабул, и это предсказание оказалось верным.

Но важные решения США были приняты задолго до июля, когда спецслужбы пришли к единому мнению, что афганское правительство может продержаться два года, что дало бы достаточно времени для упорядоченного ухода. 27 апреля, когда Госдепартамент отдал приказ об отбытии второстепенного персонала из посольства в Кабуле, по общей оценке разведки, до установления контроля талибов осталось не менее 18 месяцев, по словам официальных лиц администрации.

Высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности для обсуждения секретных отчетов разведки, сказал, что даже к июлю, когда ситуация стала более нестабильной, спецслужбы так и не сделали четких прогнозов о надвигающемся захвате власти талибами. Чиновник сказал, что их рейтинги также не были оценены как “высокая степень уверенности”, т.е. наивысший уровень уверенности агентств.

В конце недели перед падением Кабула общий анализ разведки показал, что захват талибами еще не был неизбежен, сказал чиновник.