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Представители американской разведки считают, что Россия разработала план по созданию предлога для вторжения в Украину, сообщили в четверг две американские газеты со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Об этом сообщает The New York Times. что в план России входит использование поддельного видео, в котором инсценируется и снимается сфабрикованное нападение украинских военных либо на территорию России, либо против русскоязычного населения на востоке Украины.

Об этом сообщила газета «Вашингтон пост». что детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут обнародованы в четверг.

«Мы не знаем точно, что это путь, по которому они (Россия) собираются пойти, но мы знаем, что этот вариант находится на рассмотрении — это будет включать в себя роль актеров, оплакивающих людей, которые будут убиты в случае, если они (Россия) )) создали бы сами себя», — заявил заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер в интервью СМИ в ответ на сообщения газеты.

«Это будет включать размещение трупов для представления тел предположительно убитых людей, предположительно причастных к подобному инциденту», — сказал Файнер MSNBC.

Россия отдельно обвинила Соединенные Штаты в нагнетании напряженности и игнорировании призывов Москвы ослабить противостояние из-за Украины на следующий день после того, как Вашингтон объявил, что направит почти 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию.

Россия отрицает планы вторжения, но сосредоточила тысячи военнослужащих на границе с Украиной.