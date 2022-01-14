Разведка США указывает, что Россия готовит операцию «под чужим флагом» как предлог для вторжения в Украину

Сообщается, что у США есть информация, свидетельствующая о том, что Россия готовит «ложную операцию на востоке Украины» в попытке создать предлог для вторжения в бывшую советскую республику. Си-Эн-Эн сообщает официальный представитель США.

Чиновник сказал, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что боевики были обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения диверсий против российских прокси-сил. — Наташа Бертран (@NatashaBertrand) 14 января 2022 г.

Чиновник также сказал, что у Соединенных Штатов есть доказательства того, что Россия разместила агентов, которые были «обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против российских прокси-сил», пишет CNN. Атака под ложным флагом — это атака, направленная на то, чтобы создать впечатление, что она была осуществлена ​​кем-то другим, а не ответственным лицом (или, в данном случае, государством).

Примечательно, что правительственные серверы Украины также пострадали от «массированной» кибератаки в пятницу вечером, в результате которой, среди прочего, главная страница сайта МИД была заменена временным сообщением, предупреждающим украинцев «опасаться и ожидать худшего», пишет он. . Новости Си-Би-Эс.

Хотя о взятии на себя ответственности за атаку еще не объявлено, посол Украины в Вашингтоне, округ Колумбия, всего за несколько часов до этого сообщил CBS News, что ее страна «считает, что кибератака будет предшествовать любым крупным военным действиям со стороны [Russian President] Силы Владимира Путина», — сообщает CBS News. Украина также возложила вину за прошлые кибератаки на стороны, связанные с российским правительством.

Официальный представитель США, который говорил с CNN, сказал, что Белый дом считает, что Россия может подготовиться к вторжению в Украину, «что может привести к широко распространенным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия не сможет достичь своих целей».

«Российская армия планирует начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — сказал чиновник. «Мы видели это доказательство в 2014 году с Крымом».

Чиновник также отметил, что российские субъекты уже начали готовить российские массы к атаке, стратегия, которая включает в себя акцент на антиукраинских пропагандистских нарративах.