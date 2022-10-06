Разведка США утверждает, что за убийством Дугиной стоят украинцы: The New York Times | военные новости между россией и украиной

The New York Times сообщила, что на прошлой неделе была распространена оценка того, что «часть украинского правительства» санкционировала взрыв.

Спецслужбы США считают, что часть украинского правительства санкционировала взрыв автомобиля под Москвой в августе, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного российского националиста, согласно сообщению New York Times.

Газета сообщила в среду, что оценка предполагаемого украинского сговора была распространена в правительстве США на прошлой неделе.

Официальные лица США, которые рассказали об разведке, не сообщили, какие элементы украинского правительства, как считается, санкционировали миссию, кто осуществил атаку и одобрил ли ее президент Владимир Зеленский. В сообщении говорится, что те, кто был проинформирован о действиях Украины и ответе США, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную информацию и деликатные дипломатические вопросы.

Догина, 29-летний комментатор, работающая на российском националистическом телеканале, погибла в результате взрыва бомбы в ее машине в августе в результате теракта, ответственность за который Россия возложила на украинские «спецслужбы».

Украинское правительство тогда отрицало свою причастность, и когда его спросили об оценке американской разведки, советник Зеленского Михайло Подоляк повторил это отрицание.

«Еще раз подчеркну, что любое убийство военного времени в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение», — сказал Подолак New York Times. Он должен достигать определенной цели, тактической или стратегической. Кто-то вроде Дугиной не является тактической или стратегической целью для Украины».

Официальные лица США также заявили газете, что у них нет полной картины конкурирующих центров власти в украинском правительстве, включая армию, спецслужбы и офис Зеленского. Она добавила, что это может объяснить, почему некоторые части украинского правительства не знали о заговоре.

The New York Times заявила, что США не были причастны к нападению и не знали об этом заранее, а затем «предупредила» украинских официальных лиц, добавив, что США выступили бы против убийства, если бы знали о плане.

Отец Дугиной, Александр Дугин, является известным ультранационалистом и стойким сторонником войны России на Украине, и некоторые считают, что он был предполагаемой целью.

Российские СМИ сообщают, что Дугин поменялся с дочерью машинами незадолго до взрыва, оторвавшего Toyota Land Cruiser, когда она ехала в Подмосковье после посещения культурного фестиваля. Дугина также была видным сторонником вторжения в Украину, известного как «Специальная военная операция» России.

The New York Times сообщила, что Россия не приняла никаких конкретных мер возмездия за убийство, но Соединенные Штаты обеспокоены тем, что такие нападения могут побудить Москву совершить собственные нападения на высокопоставленных украинских чиновников.

Российская спецслужба ФСБ заявила, что за взрывом стоит украинка, которая въехала в Россию в июле и сняла квартиру, где жила Дугина. Агентство сообщило, что после нападения она сбежала из России.