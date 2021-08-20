Развивающиеся рынки – акции переживают худшую неделю за 6 месяцев из-за опасений по поводу роста и нормативных требований Китая

* Акции развивающихся рынков упали на ~ 4% на этой неделе.

* Акции Гонконга ожидают худшей недели с марта 2020 года.

– Африканский ранд упал на 0,9%, а курс российского рубля упал до самого низкого уровня за месяц.

* Центральный банк Китая сохраняет ставки по кредитам без изменений

По сценарию Сьюзан Мэтью

20 августа (Рейтер) – Активы развивающихся рынков продолжили распродажу в пятницу, фондовый индекс упал на 1%, достигнув нового минимума за год и поставив его на путь худшей недели за шесть месяцев.

Опасения по поводу воздействия китайских нормативных требований как на внутреннем, так и на глобальном уровне, а также данные, свидетельствующие о замедлении роста, особенно в двух крупнейших экономиках мира, нанесли удар по акциям на этой неделе. Рост числа случаев коронавируса побудил экспертов рынка пересмотреть свой прогноз роста на конец года.

В ходе последней корректировки нормативных требований китайские государственные СМИ заявили, что в пятницу Всекитайское собрание народных представителей приняло закон о защите конфиденциальности пользовательских данных в Интернете. Китайские “голубые фишки” потеряли 1,9%.

Гонконг, где перечислены несколько китайских технологических гигантов, потерял 2% до самого низкого уровня в начале ноября и находится на пути к самой низкой неделе с момента обвала, вызванного пандемией в марте 2020 года.

Московская биржа России уже примерно на 2,5% ниже рекордных максимумов, которых она достигла всего два дня назад, в то время как индекс ЮАР на этой неделе упал почти на 5% – это худшее недельное падение с октября.

Рынки также пострадали от Федеральной резервной системы США, которая указала, что в этом году она может начать сокращать стимулирующие меры. Его сентябрьское заседание будет тщательно изучено для получения более конкретных доказательств.

«Откат, наконец, близок, но мы не думаем, что он будет слишком разрушительным для (фондовых) рынков», – заявили стратеги Citi в записке по акциям на рынках EMEA. «Китай долгое время будет иметь перевес, но мы (валюты) хеджируем риски в свете слабых экономических данных».

Когда доллар США достиг максимума за 9-1 / 2 месяца по отношению к его основным аналогам, валютный индекс развивающихся рынков достиг четырехмесячного минимума – на пути к самому большому недельному падению за два месяца.

Южноафриканский ранд, ведущая валюта развивающихся рынков, упал до самого низкого уровня за пять месяцев, упав на 0,9% за день.

История продолжается

Опрос Reuters показал беспорядки, вызванные новыми переменными, связанными с вирусом короны, и что низкие цены на сырьевые товары приведут к замедлению экономического роста в Южной Африке в следующем году.

Турецкая лира упала на 0,1 процента, а курс российского рубля по отношению к доллару на Московской бирже достиг самого низкого уровня за месяц.

Китайский юань упал до самого низкого уровня за три недели. Как и ожидалось, центральный банк оставил базовую ставку по кредитам без изменений, но это мало повлияло на ожидания дальнейшего стимулирования.

Под давлением регуляторов China Evergrande пообещала решить свои долговые проблемы. Финансовые рынки обеспокоены тем, что любой кризис в Evergrande может распространиться на банковскую систему Китая, поскольку компания изо всех сил пытается найти деньги, необходимые для оплаты своих многочисленных кредиторов и поставщиков.

ГРАФИКУ динамики валютных рынков развивающихся стран в 2021 г. см. Http://tmsnrt.rs/2egbfVh ГРАФИКУ динамики индекса MSCI Emerging Index в 2021 г. см. Https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Самые важные новости развивающихся рынков

Отчет о рынке Центральной Европы см.

Обзор турецкого рынка см.

Обзор российского рынка см.

(Об этом сообщила Сьюзан Мэтью из Бангалора;)