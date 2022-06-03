«Развлекательные СМИ» итальянского телевидения вызывают путаницу в связи с войной на Украине

Как и в большинстве стран Европы, итальянские телевизионные ток-шоу в основном посвящены войне на Украине, но вместо того, чтобы уделять время политикам и специалистам, они редко приглашают настоящих экспертов по этому вопросу.

Вместо этого спрашивают известных комментаторов, специализирующихся на итальянском футболе или политике, философов, писателей, редакторов газет и вообще известных людей, которые мало знают о ситуации в Украине и имеют ограниченные познания в российской истории, украинской истории или международных отношениях. .

Они всегда приглашают хотя бы одного гостя, который либо настроен пророссийски, либо одинаково обвиняет в конфликте президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского, Москву и Киев.

В 1990-е годы [the Italian scholar] Умберто Эко использовал выражение «информация-развлечение», чтобы сказать, что телевидение все больше превращает информацию в форму развлечения», — говорит Анна Мария Лоросо, доцент семиотики Болонского университета.

«Сегодня информация и развлечения во многом переплетены, и, на мой взгляд, это особенно актуально в случае с войной на Украине».

Также в 1990-х историк Никола Травалья отметил «тенденцию к« телевизионным триллерам », которая поддерживает любое мнение, вызывающее скандал, и каждый тезис, вызывающий споры».

В 2022 году ситуация выглядит не лучше: чем больше комментаторы предаются азарту, тем больше их приглашают на ток-шоу — а медиакультура оказывает влияние на общественное мнение.

EUobserver поговорил с несколькими пенсионерами возле супермаркета в богатом северо-восточном городе Падуя. На вопрос, кто несет ответственность за войну в Украине, двое из них ответили «Путин» и «Россия», а третий сказал «НАТО».

На вопрос, почему он считает, что ответственность несет НАТО, он ответил: «Так говорит телевидение».

В Италии, как и во многих частях Европы, люди читают меньше книг и газет. Многие итальянцы, особенно пожилые люди и рабочие, получают информацию через ток-шоу и выпуски новостей, которые часто повторяют самые популярные ток-шоу.

Социальные сети также сильно зависят от того, что говорят на ток-шоу (и, в свою очередь, влияют на них).

— говорит Ярина Груша Бусамай, писательница украинского происхождения, профессор украинского языка и литературы Миланского государственного университета.

В одном печально известном примере многие итальянские СМИ сообщили, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения Зеленского уступить Крым России — на самом деле Зеленский такого предложения не делал и Столтенберг ничего об этом не говорил.

Еще одна особенность итальянского освещения войны — длинное интервью с небольшими перерывами или вопросами.

Один частный итальянский канал транслировал 1 мая министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что вызвало возмущение, но понравилось тем, кто уже подписан на несколько пророссийских аккаунтов в социальных сетях.

Этот круг преимущественно ультраправый, презирает премьер-министра Италии Марио Драги, мечтает о выходе Италии из Евросоюза и часто цитирует ток-шоу для поддержки своих взглядов.

«Я думаю, что итальянские ток-шоу дают много места российской пропаганде и промосковским комментаторам, потому что они всегда гонятся за вниманием публики, поэтому они всегда пытаются поднять шумиху, устроить скандал», — сказал Груча Бусамай.

Фабио Джильито, доцент интернет-исследований Университета Карло По в Урбино, согласен с этим.

«Наши политические ток-шоу имеют особые характеристики, — говорит он. «Их много, поэтому конкуренция за зрителей жесткая. Но все они используют логику постановки и поляризующего контраста между двумя фракциями как элемент ажиотажа».

По мнению Фабио Де Нардис, профессора политической социологии Университета Саленто, существует более широкая тенденция «к поляризации в Италии, и не только по поводу войны на Украине. Эта поляризация приветствуется и поощряется средствами массовой информации, потому что она вызывает споры и привлекает публика.»

Социальные сети также имеют к этому какое-то отношение: «Поскольку СМИ нуждаются в аудитории, они строят свои приоритеты на основе дискуссий, которые происходят в социальных сетях, которые часто не основаны на достоверной информации», — говорит де Нардис.

Многие ток-шоу часто обсуждают угрозу ядерной войны с изрядной долей истерии. Это пугает зрителей, особенно пожилых людей, которые не забыли о напряженности холодной войны и около 40 лет назад голосовали за антинатовские партии, такие как коммунистическая ИКП или неофашистская MSI.

Экономический спад в Италии, который затрагивает в первую очередь рабочих и безработных (категории, которые часто голосуют за популистские партии, такие как ультраправая лига), также способствует росту критического отношения к Киеву и НАТО.

Например, 20 мая некоторые профсоюзы назвали забастовку «против войны и военной экономики» и то, что они назвали «военным правительством».

Согласно недавнему опросу, опубликованному в ежедневной газете La Stampa, 24,5 процента избирателей Лиги считают санкции против России опасными, а 30,4 процента считают их бесполезными. Примерно 73 процента избирателей Лиги выступили против отправки оружия украинцам.

В той же тепличной медиа-культуре более чем каждый третий итальянец опасается, что мир находится на пороге Третьей мировой войны и что еда, особенно макароны и хлеб, могут закончиться в ближайшие месяцы из-за конфликта — потенциального кошмара. Для нации, которая всегда представляет себе хорошую тарелку спагетти.