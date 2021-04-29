Разгрузка российского космического корабля “Прогресс МС-14” с Международной космической станции – наука и космос

Москва, 28 апреля. / ТАСС /. Российский космический корабль “Прогресс МС-14” отделился от модуля “Звезда” Международной космической станции (МКС) после более чем года нахождения на орбите, говорится в прямой трансляции Роскосмоса.

Космический корабль останется на орбите около суток. В течение этого периода команда Роскосмоса протестирует новую систему GPS для использования при выводе космического корабля с орбиты и закопании его.

29 апреля в 03:01:28 мск на четыре минуты поработают двигатели корабля на диорбитальный прожиг. Ожидается, что МС-14 “Прогресс” войдет в плотные слои атмосферы в 03:34:23 по московскому времени. Его шрапнель упадет в не навигационном районе Тихого океана.

Сухогруз “Прогресс МС-14” был запущен с космодрома Байконур в Казахстане 25 апреля 2020 года в 04:51 мск. На его двигателях было выполнено 10 корректировок орбиты Международной космической станции, в том числе два в аварийных ситуациях. чтобы избежать космических отходов.

“Прогресс МС-14” установил новый рекорд продолжительности космических полетов для российского корабля-снабженца. Предыдущий рекорд в 337 суток был установлен на корабле “Прогресс М-17″, который провел в космосе 337 суток после доставки груза на орбитальную станцию ​​”Мир” в 1993 году.

“Прогресс-МС” – это семейство российских космических кораблей в разобранном виде, предназначенных для пополнения запасов орбитальных станций. Он используется для доставки различных грузов (например, топлива, научного оборудования, кислорода, воды и продуктов питания) на Международную космическую станцию ​​и для корректировки ее орбиты.