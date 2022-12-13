Разделенная лояльность и запутанные примирения для украинских беженцев в Белгороде, Россия | Новости мира

Материалы сложены в подсобных помещениях местного штаба Коммунистической партии недалеко от аэропорта Белгорода.

Мешки с луком, мясом, приставленные к замерзшим воротам гаража, полиэтиленовые пакеты с рисом и галантерейными товарами, и большая капуста, которой хватит, чтобы прокормить семью на неделю или больше. Автобусная остановка.

Подгузники, чистящие средства и игрушки сложены для детей, которые отмечают свой первый Новый год вдали от дома, что является большим праздником в этой части мира.

Это пожертвования со всей России, и Евгений Бакало с гордостью их демонстрирует. Его основной работой является установка стекла, но последние восемь лет он проводил свободное время, помогая людям в Украине.

После восстания пророссийских сепаратистов против Киева в 2014 году Бакало отправился в Донбасс, чтобы доставить детям товары, в том числе учебные пособия.

Я спрашиваю, убрал ли он украинские книги из школ, как было сказано ранее в этом году в Харьковской области, оккупированной Россией.

«Мы только добавляем книги, мы не отрицаем украинскую литературу, это часть русской литературы. Мы не отрицаем украинский язык. Но мы, конечно, не приветствуем учебники, искажающие историю», — сказал он.

В Белгороде его внимание сосредоточено на том, чтобы выяснить, что он может сделать для беженцев, оказавшихся по эту сторону границы. Он управляет «Десятым кругом», который относится к дантовскому аду и его девяти адам. Господин Багало — философ и убежденный советчик.

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Евгений



«Я не могу быть против своей Родины»

«Я родился в Советском Союзе, где получил прекрасное образование, — говорит он. «Даже если я не одобряю какие-то действия правительства, я не могу быть против своей родины».

Беженцы, которых мы встречаем в его центре, не хотят показывать свои лица. Харьков находится примерно в 50 милях к юго-западу от Белгорода, и большинство из них бежали из Харьковской области.

Почти полгода они находились под российской оккупацией. Позже в августе украинцы были отброшены в результате молниеносной войны, которая отбросила российскую армию. Большинство из них имеют пророссийские симпатии и не стыдятся об этом говорить.

Но они боятся того, что слышали об охоте на пророссийских коллаборационистов.

Охота на пророссийских коллаборационистов в Украине

«Соседи, которые поддерживают украинскую армию, говорят им, что их увозят. Люди пропадают», — сказала безукоризненно накрашенная женщина из города Исиум, подняв большой зимний капюшон, чтобы закрыть лицо.

«Говорят, таксистов, которые везли людей к границе с Россией, убили. А многие, кто сотрудничал с русскими, пошли в администрацию, к учителям, в газовую или электроэнергетическую службу, всех посадили в тюрьму».

Конкретные слухи трудно проверить, поскольку слухи и информация, ложные или нет, увеличивают идеологический разрыв между большинством в Украине, считающим Россию агрессором, и теми, кто усвоил сообщения Москвы и считает, что у них нет другого выбора, кроме как вторгнуться. .

Влияние на линии поколений

Украина активно следит за коллаборационистами, и тем, кто уличен в пособничестве и подстрекательстве российских сил, грозит до 15 лет тюрьмы. Даже нахождение в России может осложнить жизнь родственникам по другую сторону границы, и решение бежать таким образом разрывает семьи, часто по линии поколений.

«Моя собственная дочь могла сдать меня СБУ (украинской разведке)», — говорит Ольга (имя изменено), учительница из Харьковской области, ностальгирующая по советским временам, как и г-н Багало.

«Она сказала мне: «Мама, таким как ты не место в школе. Я передаю тебя в СБУ». Я удалила письмо».

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У украинской разведки есть веские основания для беспокойства. В торговом центре Белгорода нас знакомят с молодым человеком, который уехал из Харькова и сейчас работает в сфере безопасности в России. Он и г-н Багало находятся в печально известном, но неофициальном украинском расстрельном списке «Миродворец», в котором перечислены люди, считающиеся врагами украинского государства.

Миродворец, по иронии судьбы, переводится как «миротворец».

Человек не может винить себя в собственных проблемах

«Все на территории Российской Федерации теперь для украинцев «исключенные люди», — говорит нам этот человек. Они опасаются, что их знания будут использованы против Украины.

Он понимает, почему так много людей в Украине ненавидят Россию?

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«Люди должны иметь врага психологически», — говорит он. «Человек не может винить себя в собственных проблемах».

В отличие от него десятки тысяч украинцев бежали в Россию, не имея другого выхода. Изменение линии фронта трудно преодолеть. Многие переехали через Россию в Европу, стремясь проводить как можно меньше времени в стране, которая их бомбит. Другие пытаются смириться со своей новой реальностью.

«Да, я здесь в агрессивной позиции. Да, я готов принять помощь из русских рук. Да, я могу потерять работу, дом, репутацию, потому что я в агрессивной позиции, чтобы оставаться здесь и не уходить. в Европу, но признаю, что нахожусь в агрессивной позиции. Причины пребывания не всем можно объяснить», — добавил он.

Грязный компромисс

Ника с четырьмя детьми бежала в Россию в марте из села Караконстантин Харьковской области. Сейчас она руководит детским дневным центром, где ухаживает за детьми-беженцами из Украины и обучает их украинскому и русскому языкам.

Это был неудобный компромисс, но она была за границей Белгорода, где жила, и была уверена в еде, тепле, припасах и в том, что принесет завтрашний день. Пусть ее дети растут благополучно.

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Ника Караконстантин руководит Детским дневным центром в России.



Его старший сын остался.

«Мама, я люблю тебя и понимаю, что у тебя нет выбора. Но я не могу прийти к тебе. Я не могу побороть чувство злости, ненависти, ненависти. Я не справлюсь, как ты. Я не могу простить.»