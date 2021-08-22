Разлив нефти в Черном море намного больше, чем предполагалось изначально

Российская прокуратура в среду возбудила уголовное дело по факту разлива нефти у побережья Черного моря, который оказался намного больше, чем предполагалось изначально, и оставил следы загрязнения вдоль живописного побережья.

Разлив произошел в минувшие выходные на нефтяном терминале Южная Озеревка недалеко от порта Новороссийск, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму, который перекачивает нефть из Казахстана. Нефть пролилась при перекачке в танкер Minerva Symphony, плавающий под греческим флагом.

Первоначально власти подсчитали, что разлив охватил всего около 200 квадратных метров (2153 квадратных футов), но российские ученые в среду после изучения спутниковых снимков заявили, что на самом деле он охватил почти 80 квадратных километров (около 31 квадратных миль).

По оценкам Всемирного фонда дикой природы в России, в море вылилось около 100 метрических тонн нефти.

Прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в загрязнении окружающей среды и заявила, что будет требовать компенсации.

Российские СМИ сообщили, что следы нефти были замечены вдоль живописного побережья Черного моря, в том числе у Абрау-Диорсо и дельфинария в Большом Утрехе, в 25 километрах (15 милях) к западу, где рабочие срочно установили заграждения для защиты млекопитающих. Нефтяная пленка разлива была также замечена на курорте Анапа, дальше на запад по побережью.

Однако Роскомнадзор заявил в своем заявлении, что анализ проб воды вдоль побережья Черного моря показал, что они оставались в пределах установленных стандартов.

Глава агентства Светлана Радионова заявила в телетрансляциях, что система безопасности, похоже, быстро остановила разлив, но не уточнила, сколько нефти разлилось в море.

Заместитель премьер-министра Виктория Абрамченко встретилась с директором Каспийского трубопроводного консорциума, управляющего трубопроводом протяженностью 1511 километров (939 миль), идущим из Казахстана к российскому побережью Черного моря, чтобы запросить информацию о разливе.