Разлив сирийской нефти распространяется по Средиземному морю

Сирийские официальные лица заявили на прошлой неделе, что с 23 августа на теплоэлектростанции в сирийском портовом городе Банияс произошла утечка из бака, полного 15 000 тонн топлива. Они сказали, что могут это контролировать.

Анализ спутниковых снимков Orbital EOS теперь показывает, что разлив нефти был больше, чем первоначально предполагалось, и охватил около 800 квадратных километров (309 квадратных миль) – площадь такого же размера, как и Нью-Йорк. Компания сообщила CNN во вторник вечером, что нефтяное пятно находилось примерно в 7 километрах (4 милях) от кипрского побережья.

Управление рыболовства и исследований Кипра заявило, что на основе моделирования движения нефтяных разливов и метеорологических данных пятно может достичь мыса Апостлос Андреас «в течение 24 часов». Министерство опубликовало заявление примерно в 11 часов утра по местному времени (4 часа утра по восточному времени) во вторник.

Она также сказала, что готова помочь устранить утечку.

Мыс Апостлос Андреас расположен на контролируемом Турцией севере разделенного острова и находится более чем в 130 километрах (более 80 миль) к западу от сирийского Баниаса. Изображения, распространенные в социальных сетях более недели назад, показывают нефтяное пятно вдоль прибрежных районов Банияс и Джабле, а местные жители предупреждают о потенциальной угрозе морской жизни. Житель Банияса, который говорил с CNN на условиях анонимности, сказал, что большая часть побережья была загрязнена. «Людям в этом не было нужды, здесь действительно трудно зарабатывать на жизнь, и это определенно повлияло на жизнь многих семей и заставило их потерять доход», – сказал Сакен. «Правительство прислало только бригады губки и водометы, и у них нет возможности справиться с этим … Вы не можете очистить море губками», – добавил он. READ Израиль обращается за международной помощью в связи с эскалацией пожаров в Иерусалиме Турция, которая имеет общую границу и береговую линию с Сирией, также была задействована для сдерживания разлива. «Мы принимаем необходимые меры, мобилизуя наши ресурсы, чтобы предотвратить любую возможность превращения разлива в экологическую катастрофу», – сказал государственному агентству Anadolu вице-президент Турции Фуат Октай. Нефтеперерабатывающий завод Банияс является основным источником сирийских топливных продуктов и необходим для выживания раздираемой войной страны. Это второй крупный разлив нефти в восточном Средиземноморье в этом году. в феврале, Разлив нефти у берегов Израиля Он опустошил пляжи страны и оставил отложения смолы на ливанском побережье.