Разложение Mac Studio от iFixit раскрывает его брутальную систему охлаждения

iFixit удаляет SSD для Mac Studio.

Любители Mac Studio.

Внутри студия немного похожа на iMac.

в iFixit Разборка Mac Studio Среди прочего я обнаружил жестокую систему управления температурным режимом, подключенную к относительно небольшому компьютеру.

Копирование видеоклипов представляет собой довольно сложный, но не непреодолимый процесс проникновения внутрь этого маленького металлического прямоугольника, и сюрпризов было не так много. На видео были идентифицированы некоторые порты, показано удаление материнской платы и, возможно, наиболее примечательно раскрытие системы охлаждения с двумя вентиляторами внутри устройства.

Кроме того, iFixit рассказал о широко обсуждаемом случае замены SSD. Том можно перезаписать при условии, что вы используете пространство хранения того же размера и типа, по крайней мере, но для этого требуется использование восстановления обновления прошивки устройства (DFU). (Прочтите нашу статью на эту тему Для получения дополнительной информации об этом).

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Но замена одной детали ее точной копией — это не то же самое, что модернизация, о которой, как ожидается, может и не быть и речи.

Попасть внутрь было не невозможно, но и непросто. iFixit пришлось отклеить резиновую ножку устройства, чтобы получить доступ к первым винтам корпуса, и обратите внимание, что охлаждающие вентиляторы, спрятанные внутри, будет трудно очистить. Но с другой стороны, с точки зрения удобства обслуживания: модульные розетки можно легко снимать и снимать, а весь корпус в основном доступен с помощью отвертки без риска повреждения.

Наконец, iFixit Mac Studio дал оценку ремонтопригодности 6 из 10, число, которое мы видели раньше для продуктов Apple.

Видео также включало быстрый демонтаж экрана студии. О Studio Display особо нечего сказать, кроме того, что внутри он выглядит как урезанный iMac. iFixit также отметил, что веб-камера аналогична той, что установлена ​​на iPhone 11.

Обязательно посмотрите видео, если хотите подробностей.

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