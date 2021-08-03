science

Размещение космической станции с российским блоком – более серьезная ошибка, чем сообщалось: репортаж

3 августа, 2021
Marfa Fedoroa

На прошлой неделе российский космический корабль случайно поставил Международную космическую станцию ​​на место. Директор полета НАСА сообщил, что событие было более серьезным, чем первоначально сообщалось НАСА.

Утром в четверг (29 июля) долгожданная российская исследовательская установка “Наука” пристыковалась к космической станции. Но несколько часов спустя аппарат случайно включил двигатели, в результате чего космическая станция ненадолго наклонилась и потеряла то, что инженеры называют «контролем положения».

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