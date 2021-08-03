Размещение космической станции с российским блоком – более серьезная ошибка, чем сообщалось: репортаж

На прошлой неделе российский космический корабль случайно поставил Международную космическую станцию ​​на место. Директор полета НАСА сообщил, что событие было более серьезным, чем первоначально сообщалось НАСА.

Утром в четверг (29 июля) долгожданная российская исследовательская установка “Наука” пристыковалась к космической станции. Но несколько часов спустя аппарат случайно включил двигатели, в результате чего космическая станция ненадолго наклонилась и потеряла то, что инженеры называют «контролем положения».

Однако пока НАСА сообщило в Twitter Во время публичных заявлений об аварии официальные лица повторяли, что лаборатория вращалась под углом 45 градусов, и это, похоже, не все. Как сообщает Газета “Нью-Йорк Таймс, Зебулон Сковилл, администратор полета НАСА, который руководит центром управления полетами в Хьюстоне во время мероприятия, говорит, что станция была наклонена намного больше, чем просто 45 градусов.

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По словам Сковилла, «об этом событии было сообщено несколько неверно». По его словам, после того, как “Наука” была неправильно запущена, станция “повернулась на полтора оборота – около 540 градусов – прежде чем остановиться вверх ногами. Затем космическая станция перевернулась на 180 градусов, чтобы вернуться в исходную ориентацию”, – говорит он. Отчет.

Сковилл также поделился, что впервые объявил о «аварийной ситуации с космическим кораблем».

Сегодня (2 августа) представители НАСА подтвердили Space.com, что представление Сковилла об аварии является точным. «Эти цифры, отражающие изменение отношения, верны», – сказали они. «Мы повторяем, что максимальная скорость, с которой происходили изменения, была достаточно медленной, чтобы они оставались незамеченными экипажем на борту, а все другие системы станции работали символически в течение всего события».

Другой представитель НАСА добавил на Space.com, что «цифра под углом 45 градусов была первоначально предоставлена ​​в первые минуты после события нашим офицером по наведению, навигации и контролю в Центре управления полетами, но позже была обновлена ​​после анализа фактической разницы».

Обнаружение событий

После мероприятия в четверг НАСА провело пресс-конференцию, чтобы обсудить произошедшее. Во время пресс-конференции директор программы космической станции Джоэл Монтальбано сказал: «Не было непосредственной опасности для экипажа … Очевидно, что, когда вы теряете контроль над ситуацией, вам нужно немедленно заняться этим. срочно. “Или что-нибудь в этом роде”.

Сковилл поддержал те же чувства, согласившись, что астронавты на борту никогда не подвергались опасности в своих комментариях к New York Times. Тем не менее, он раскрыл некоторые подробности сегодняшних событий, которые показывают, что авария была немного более серьезной, чем предполагают первоначальные комментарии НАСА.

Согласно отчету, Сковилл взял на себя задачу пост-стыковочного контроля. На самом деле это был его выходной, но он был на месте, потому что помогал подготовиться к стыковке и хотел посмотреть, как все пройдет. В итоге он взял на себя инициативу своего бывшего, Грегори Уитни, которому нужно было присутствовать на совещании после стыковки, думая, что оттуда будет легко отплыть. Но вскоре загорелось предупреждение.

«У нас было два сообщения – всего две строки кода – о том, что что-то не так», – сказал Сковилл.

Сначала он подумал, что сообщение может быть ошибкой, сказал он New York Times, но вскоре понял, что это не так и что Наука не только запускает свои хопперы, но и уже пытается сбежать с космической станции, которую она только что пришвартовала. с. Вскоре ему сказали, что аппарат может принимать прямые команды только с наземной станции в России, над которой космическая станция не пролетит более часа.

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По словам Сковилла, максимальная скорость вращения станции составила 0,56 градуса в секунду. По словам Сковилла, астронавты не могли почувствовать это достаточно быстро, заявили во время брифинга представители НАСА.

Экипаж, работая с наземными группами, помогал противодействовать двигателям “Наука” встречной тягой по российской части “Звезда” и сухогрузу “Прогресс”. Кроме того, через 15 минут после начала пожара двигатели «Наука» остановились, хотя Сковилл сказал, что не знает, почему двигатели сделали это.

Но эта комбинированная серия событий и контрмер позволила команде остановить движение станции и вернуться на свое место.

«После этого он полтора раза перевернулся, остановился, а затем повернул обратно в другую сторону», – сказал Сковилл New York Times.

«Вероятно, ситуация станет немного более напряженной», – сказал Сковилл, поскольку команды на Земле, а также семь астронавтов станции работали быстро, чтобы исправить ситуацию. «Но среди людей царит некое спокойствие, которые не паникуют, а просто смотрят на данные, выясняют, что происходит, и пытаются оттуда решить проблему», – добавил он.

После того, что определенно не было расслабляющим выходным, который он запланировал, Сковилл вздохнул с облегчением в Твиттере в четверг днем, после того, как радиостанция вернулась и ситуация стабилизировалась.

«Яху! Был. Был. День», Крик.

Scoville Твит тоже В четверг он еще никогда «не был так счастлив видеть, что все солнечные батареи + радиаторы все еще подключены».

Несмотря на неожиданный ужас, который авария с аппаратом вызвала у НАСА на прошлой неделе, Сковилл сказал New York Times, что его заверили в партнерстве, что Россия и Соединенные Штаты находятся на борту станции.

«Я полностью доверяю русским», – сказал он. «Это фантастическое партнерство с НАСА и всей программой МКС».

Случайный запуск “Науки” произошел за день до запланированного запуска беспилотного испытательного полета Boeing для такси астронавта Starliner, которое компания построила при поддержке программы НАСА по коммерческим экипажам.

Чтобы убедиться, что ситуация с Наукой и космической станцией стабилизируется, прежде чем пытаться состыковать другой корабль со станцией, НАСА и Boeing решили отложить запуск Starliner до вторника (3 августа). Сейчас 13:20 по восточному времени (17.20 по Гринвичу).

Примечание редактора: эта история была обновлена ​​с учетом новой информации и ясности, предоставленной НАСА для Space.com.

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