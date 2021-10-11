Разница между трансформаторами низкого, среднего и высокого напряжения

Промышленный сектор является одним из основных источников материального производства. Этот сектор обеспечивает занятость населения, гарантии занятости, а также поддерживает уровень дохода на душу населения в стране. Каждая отрасль промышленности управляется с помощью общего набора электрических инструментов, оборудования и приборов, таких как силовые трансформаторы, автоматические выключатели, генераторы, компрессоры и многое другое. Однако, когда Вы только начинаете работать в области электротехники, Вы практически ничего не знаете об электрическом оборудовании, которое применяется при производстве различных товаров и продуктов. Поэтому, чтобы прояснить Вам этот вопрос, в этой статье мы рассмотрим разницу между трансформаторами низкого, среднего и высокого напряжения.

Итак, давайте начнем с основ – что такое силовой трансформатор? Трансформатор – это важный элемент электрооборудования, который отвечает за передачу электроэнергии в различных компонентах электрической цепи между установленными генераторами и первичными цепями. Далее давайте разберемся с основной структурой силового трансформатора.

Несмотря на то, что электротехническая отрасль промышленности претерпевает многочисленные технологические и научные усовершенствования, важно понимать, что в большинстве случаев базовое электрооборудование остается прежним. Аналогично, почти каждый трансформатор может выполнять различные функции, но все трансформаторы имеют схожую структуру и конструкцию. Снаружи они полностью покрыты защитной оболочкой, выполненой из огнестойкого материала, и помещены в специальный бак, заполненный жидкостью; в то же время, расширитель, расположенный на верхней части бака, обеспечивает постоянное заполнение бака маслом. Однако, для обеспечения высокой производительности и регулирования напряжения трансформаторы снабжены переключателями ответвлений обмоток на сегменте НН – ВН, которые расположены по обе стороны бака.

Поняв принцип работы силового трансформатора, Вам будет легко понять, каким образом работают различные трансформаторы и какие преимущества они имеют. Прежде всего, давайте разберемся, что такое трансформатор низкого, среднего и высокого напряжения. В трансформаторах низкого напряжения установлен выпрямитель, который помогает преобразовывать их выходное напряжение в постоянный ток и подавлять электромагнитные помехи. Однако в трансформаторе низкого напряжения преобразование электроэнергии происходит путем передачи электрического тока от одной обмотки трансформатора к другой.

Далее поговорим о трансформаторе среднего напряжения (ТСН), который, вероятно, является наиболее широко используемым оборудованием в нескольких отраслях промышленности. Самое главное, что следует помнить о трансформаторе среднего напряжения, – это то, что напряжение обратно пропорционально силе тока, то есть при уменьшении напряжения увеличивается сила тока, и наоборот. Однако одно из основных различий между этими двумя трансформаторами заключается в том, что трансформатор среднего напряжения требует большой мощности по сравнению с трансформатором низкого напряжения.

Теперь перейдем к третьему и последнему типу трансформаторов – трансформатору высокого напряжения. Этот тип трансформаторов делится на три подкатегории: трансформаторы высокого, сверхвысокого и ультравысокого напряжения, которые связаны с передачей электроэнергии от отдельных электростанций. Цель передачи электроэнергии высокого напряжения заключается в повышении и усилении общей эффективности производственного процесса. Для проведения испытаний и технического обслуживания высоковольтные трансформаторы необходимо размещать и регулировать вручную.

Наконец, после того, как Вы четко поняли, как функционируют эти три типа трансформаторов, мы рекомендуем Вам тщательно разобраться во всех нуждах и потребностях на Вашем производстве. Затем выделите немного времени и изучите всех ведущих поставщиков услуг в вашем регионе. Они обладают достаточными знаниями и опытом в области электротехники и помогут Вам пройти сложный процесс установки. Кроме того, из-за широкого использования сложного технологичного оборудования промышленные предприятия очень уязвимы к пожарам и взрывам. Поэтому, если Вы когда-нибудь окажетесь в опасной ситуации, Вы сможете позвонить специалистам-электрикам и они расскажут Вам, как разобраться с этой ситуацией и справиться с ней.