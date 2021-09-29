Разногласия между Россией и Францией по поводу ситуации с безопасностью в Мали

Вызов независимому и суверенному государству, так официальные лица Министерства иностранных дел Республики Молдова охарактеризовали решение Российской Федерации на прошлой неделе об открытии избирательных участков в сепаратистском Приднестровье. – пишет Кристиан Герасме, бухарестский корреспондент.

Приднестровье – непризнанное сепаратистское государство, расположенное на узкой полосе земли между рекой Днестр и международно признанной молдавско-украинской границей в составе Республики Молдова.

Поддерживаемый Россией регион был центром разногласий между Россией и Республикой Молдова с момента обретения Молдовой независимости в августе 1991 года.

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Федеральные выборы в России, состоявшиеся в минувшие выходные, вновь разожгли противоречие в Приднестровье, что побудило официальных лиц Молдовы к ответу.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сожалеет о том, что, несмотря на позицию, последовательно выражаемую властями Молдовы, российская сторона действовала таким образом, который несовместим с принципом суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и принципом двусторонней правовой базы. », – говорится в сообщении кишиневских властей.

Согласно пресс-релизу властей Молдовы, официальные лица призвали российскую сторону воздержаться от открытия 27 избирательных участков в приднестровском регионе Республики Молдова.

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Пресс-релиз показал, что молдавские дипломаты «с 30 июля потребовали, чтобы избирательные участки не открывались на территориях, находящихся под контролем конституционных властей Республики Молдова, ввиду невозможности обеспечить условия безопасности, необходимые для проведения выборов».

Политические критики в Республике Молдова утверждали, что правительство избегало использовать более жесткий тон в отношении Москвы, чтобы не усложнить ситуацию.

В беседе с корреспондентом ЕС, профессором политологии и экспертом по бывшему советскому региону Арман Гуссо сказал, что выборы в Российскую Думу, проведенные на территории Молдовы, представляют собой «бесспорное нарушение суверенитета Республики Молдова. Москва вела прямые переговоры с Тирасполь (столица Приднестровья) для открытия и функционирования центров избирательного права на территории непризнанной республики, что равносильно непризнанию суверенитета и территориальной целостности Молдовы ».

В прошлом Россия участвовала в организации выборов в самопровозглашенном Приднестровье. Несмотря на протесты в Кишиневе, Россия продолжала увеличивать количество избирательных участков в сепаратистском анклаве Приднестровье на каждых выборах в последние годы.

Помимо Приднестровья, российские власти открыли избирательные участки в Кишиневе, столице Молдовы, а также в городах Кумрат и Бельцы. Это наибольшее количество избирательных участков, открытых Россией за пределами своих границ.

На данный момент Россия предложила в Приднестровье более 220 000 российских паспортов, а это означает, что около двух третей граждан, проживающих на левом берегу Днестра, уже являются гражданами России. Однако, по данным властей Приднестровья, явка была не столь радужной: в сепаратистском регионе проголосовало всего 27 000 человек.

Но для Приднестровья цель этих выборов – угодить Путину.

«Для лидеров сепаратистов важно доказать свою лояльность Кремлю, предоставив партии Путина как можно больше голосов», – сказал Гусу корреспонденту EU Reporter.

Арманд Гусау также прокомментировал характер российских выборов, заявив, что «выборы в России не являются справедливыми и не отражают волю избирателей».

Того же мнения придерживается Баса Валерио из молдавской неправительственной организации WatchDog.MD, которая сказала EU Reporter: «Я не могу описать происходящее в России как выборы. Это не более чем розыгрыш. безопасный избирательный процесс в Приднестровье попадает в ту же категорию.

Прошедшие на прошлой неделе выборы в Государственную Думу России в Приднестровье были широко освещены местной администрацией и спонсируемыми ею СМИ.

Он был изображен как очень важный для сепаратистского региона и использовался для демонстрации решающей роли России, помощи и поддержки этого региона. Реальность рисует другую картину с помощью России, а также торговли с Приднестровьем, одним из беднейших регионов Европы, которая в последние годы неуклонно ухудшается.