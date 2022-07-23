Разобранный Google Pixel 6a на видео

Вчера Google начал принимать предварительные заказы на Pixel 6a, а официальные продажи должны начаться 28 июля. Объявленный еще в мае, Pixel 6a знаменует собой интересный отход от линейки «а», поскольку он использует тот же Tensor SoC, что и Pixel 6 и Pixel 6 Pro, но при этом дешевле, чем оба.

Если вы когда-нибудь хотели заглянуть внутрь Pixel 6a, сегодня ваш счастливый день, поскольку YouTube-канал PBK Reviews сделал именно это на видео для вашего удовольствия от просмотра. Это пошаговая разборка нового телефона, раскрывающая все его внутренности.

Начинается все с очень неприятного сюрприза: рассматриваемый аппарат заряжен, рамка объектива камеры, а задняя панель поцарапана и помята. К счастью, с экраном все в порядке, так как он защищен листом бумаги, но это явно очень серьезная проблема контроля качества на заводе.

В любом случае, первым шагом в разборке является снятие экрана, из которого видно, что датчик отпечатков пальцев прикреплен к панели дисплея. Внутри Pixel 6a находится большой кусок графита для передачи тепла, а извлечь аккумулятор проще, чем в других Pixel. Затем нужно снять материнскую плату и припаять к ней порт USB-C, что затрудняет ремонт. Хорошая новость для любителей смартфонов среднего класса заключается в том, что в этом телефоне есть физический датчик приближения. Обязательно посмотрите видео выше, чтобы узнать обо всех деталях и аспектах, которые привели к тому, что он получил оценку ремонтопригодности 7/10.