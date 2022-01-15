Разочарованные демократы требуют «повторного назначения» перед промежуточными выборами

ВАШИНГТОН. Поскольку законодательная программа Белого дома рушится менее чем за год до промежуточных выборов, демократы бьют тревогу, что их партия может столкнуться с более серьезными, чем ожидалось, потерями без серьезного изменения стратегии во главе с президентом.

Разочарование охватило весь спектр от либерального крыла партии, которое чувствует себя ослабленным из-за неспособности принять смелую повестку дня, до опасений умеренных, которые опасаются потерять колеблющихся избирателей в пригородах и верят, что победы демократов приведут к возвращению к нормальной жизни. . После прошлогодней суматохи.

Демократы уже предвидели сложную среднесрочную ситуацию, учитывая, что правящая партия исторически теряла места в течение первого президентского срока. Но борьба партии за то, чтобы действовать в соответствии со своими высшими законодательными приоритетами, встревожила законодателей и стратегов, которые опасаются, что их кандидаты останутся в стороне перед лицом восприятия, что демократы не выполнили главное предвыборное обещание президента Байдена вновь высвободить власть в разрушенном Вашингтон.

«Я думаю, что миллионы американцев очень расстроены — они спрашивают: «Для чего нужны демократы?» Об этом заявил сенатор Берни Сандерс, независимый представитель Вермонта, возглавляющий бюджетный комитет Сената. «Очевидно, что текущая стратегия терпит неудачу, и нам нужна серьезная коррекция курса», — добавил он в длинном интервью.