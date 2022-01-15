Разочарованные демократы требуют «повторного назначения» перед промежуточными выборами

ВАШИНГТОН. Поскольку законодательная программа Белого дома рушится менее чем за год до промежуточных выборов, демократы бьют тревогу, что их партия может столкнуться с более серьезными, чем ожидалось, потерями без серьезного изменения стратегии во главе с президентом.
Разочарование охватило весь спектр от либерального крыла партии, которое чувствует себя ослабленным из-за неспособности принять смелую повестку дня, до опасений умеренных, которые опасаются потерять колеблющихся избирателей в пригородах и верят, что победы демократов приведут к возвращению к нормальной жизни. . После прошлогодней суматохи.
Демократы уже предвидели сложную среднесрочную ситуацию, учитывая, что правящая партия исторически теряла места в течение первого президентского срока. Но борьба партии за то, чтобы действовать в соответствии со своими высшими законодательными приоритетами, встревожила законодателей и стратегов, которые опасаются, что их кандидаты останутся в стороне перед лицом восприятия, что демократы не выполнили главное предвыборное обещание президента Байдена вновь высвободить власть в разрушенном Вашингтон.
«Я думаю, что миллионы американцев очень расстроены — они спрашивают: «Для чего нужны демократы?» Об этом заявил сенатор Берни Сандерс, независимый представитель Вермонта, возглавляющий бюджетный комитет Сената. «Очевидно, что текущая стратегия терпит неудачу, и нам нужна серьезная коррекция курса», — добавил он в длинном интервью.
Представитель Тим Райан, рабочий демократ из Огайо, который баллотируется на открытое место в Сенате штата, заявил, что его партия не решает проблем избирателей по поводу закрытия школ, пандемии и экономической безопасности. Он раскритиковал администрацию Байдена не только за то, что она не приняла свою внутреннюю повестку дня, но и за отсутствие четких руководящих принципов общественного здравоохранения по таким вопросам, как сокрытие информации и тестирование.
«Кажется, что демократы просто не могут уйти со своего пути», — сказал он. «Демократы должны лучше давать понять, что они пытаются сделать».
Кульминацией жалоб стала одна из худших недель президентства Байдена, когда Белый дом столкнулся с неизбежной неспособностью законодательно закрепить избирательные права, отказом от мандата на вакцину или тестирование для крупных работодателей в Верховном суде, инфляцией, взлетевшей до 40-летнего пика. и скандал с Россией из-за агрессии против Украины. Между тем, главный внутренний приоритет Байдена — обширный план расходов на 2,2 триллиона долларов, климатическая и налоговая политика — по-прежнему тормозится не только республиканцами, но и оппозицией со стороны центристского демократа.
Взгляд на промежуточные выборы в США 2022 года
«Я уверен, что они разочарованы — и я тоже», — сказал сенатор Ричард Дж. Дурбин от Иллинойса, второй демократ в Сенате, когда на этой неделе его спросили о неспособности палаты действовать в соответствии с повесткой дня Байдена. Говоря о том, как это повлияет на избирателей в преддверии промежуточных выборов, он добавил: «Это зависит от того, кого они в этом обвинят».
Выходные стали еще одним болезненным знаком для демократов: в пятницу впервые с июля миллионы американских семей с детьми не получили ежемесячное пособие на ребенка — выплату, созданную в рамках плана помощи при пандемии на сумму 1,9 триллиона долларов, который приняли демократы. в марте без какой-либо поддержки республиканцев.
Планы по продлению срока действия выплат, которые помогли вытащить миллионы детей из бедности, потерпели неудачу из-за провала переговоров по разросшемуся плану внутренней политики. И больше Постановления о пандемии Срок его действия истекает до конца года без каких-либо действий со стороны Конгресса.
«Это настолько просто, насколько это возможно», — сказал г-н Райан. «Если демократы не могут снизить налоги для работающих семей, почему мы должны это делать?»
В последние дни Байден столкнулся с растущей волной гнева со стороны традиционных сторонников партии. Члены некоторых групп за гражданские права бойкотировали речь в Атланте о правах голоса, чтобы выразить разочарование его усилиями по этому вопросу, в то время как другие заметно отсутствовали, в том числе Стейси Абрамс, которая баллотируется на пост губернатора Джорджии. Г-н Байден пообещал предпринять новый решительный рывок в защиту права голоса, но на следующий день он исчезнет.
На прошлой неделе шесть бывших советников Байдена по общественному здравоохранению раскритиковали его действия в связи с пандемией, призвав Белый дом принять стратегию, направленную на «новую норму» жизни с вирусом на неопределенный срок. другие позвали стрелять Джеффри Зентс, руководитель группы реагирования на пандемию в Белом доме.
«Кажется, никто не осознает срочность момента», — сказал Трей Истон, старший советник прогрессивной группы Battle Born Collective. Это подталкивает к тому, чтобы обратить вспять срыв, чтобы позволить демократам принять ряд своих приоритетов. «Это что-то вроде: «Ну, что будет дальше? «Произойдет ли что-то такое, что избиратели смогут сказать: «Да, моя жизнь значительно стабильнее, чем два года назад».
Чиновники Белого дома и демократы настаивают на том, что их повестка дня далека от завершения, и продолжаются переговоры с ключевыми законодателями о принятии основной части внутренних планов г-на Байдена. Переговоры о всеобъемлющем пакете мер, позволяющих правительству оставаться открытым после 18 февраля, потихоньку возобновились, и штаты начали получать средства в рамках закона об инфраструктуре на триллион долларов.
«Я думаю, правда в том, что повестка дня не заканчивается за один год», — сказала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.
Хотя существует широко распространенное мнение об избирательном риске, с которым сталкивается партия, единого мнения о том, кто именно несет ответственность, нет. Либералы особенно резко критиковали двух сенаторов-центристов, Джо Манчина III из Западной Вирджинии и Кирстен Синему из Аризоны, а также их давние возражения против промедления Сената, а также решение Манчина резко отклонить план расходов на 2,2 триллиона долларов. Прошлый месяц. В течение нескольких месяцев законодатели, активисты и официальные лица Демократической партии выражали обеспокоенность по поводу ослабления поддержки среди ключевых слоев партийной коалиции — чернокожих, женщин, молодежи и латиноамериканских избирателей — и многие опасались, что без принятия мер по таким вопросам, как избирательные права, она может упасть еще больше. изменение климата, право на аборт и оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам.
«На мой взгляд, мы не выиграем выборы 2022 года, если наша база не будет обновлена и простые люди не поймут, за что мы боремся и чем мы отличаемся от республиканцев», — сказал Сандерс. «Сейчас это не так».
Но многие в партии признают, что реалии узкого большинства в Конгрессе и объединенной республиканской оппозиции помешали им добиться большей части своей повестки дня. Некоторые обвиняют партийных лидеров в том, что они оправдали надежды прогрессистов без голосов, необходимых для их реализации.
Сказала член палаты представителей Стефани Мерфи, центристка из Флориды, которая вышла на пенсию, но заявила о своем стремлении возглавить Сенат в будущем.
Представитель Шерри Бустос, демократ из сельской местности Иллинойса, сказала, что демократам следует рассмотреть менее амбициозные законопроекты, которые могли бы привлечь некоторую поддержку республиканцев, чтобы вознаградить достижения партии, на которые она может претендовать на промежуточных выборах.
«Нам действительно нужно перезагрузиться в этот момент», — сказала г-жа Бустос, вышедшая на пенсию из округа, ставшего Дональдом Трампом, в 2020 году. «Надеюсь, мы сможем сосредоточиться на том, что мы можем сделать, а затем безумно сосредоточиться на продаже этого».
Байден фактически поставил свое президентство на веру в то, что избиратели вознаградят его партию за то, что она привела страну от смертельной пандемии к экономическому процветанию. Но даже после года, когда наблюдался рекордный рост рабочих мест, широко доступные вакцины и всплески на фондовом рынке, г-н Байден не начал говорить об успехе и не сосредоточился на закреплении своих побед в законодательном органе.
Многие демократы говорят, что им нужно делать больше, чтобы продавать свои достижения, иначе они рискуют наблюдать за промежуточными выборами вне года, когда многие в партии были удивлены резкостью негативной реакции на них в гонках в Вирджинии, Нью-Джерси и США. Нью-Йорк.
«Нам нужно заняться мерчандайзингом и продажами и перестать ворчать и стонать», — сказал Брэдли Пикок, президент American Bridge 21st Century, демократ.
Другие говорят, что Байден как президент не согласился со многими избирателями, сосредоточив внимание на таких вопросах, как изменение климата и избирательные права. Хотя эти темы важны для страны, они не входят в список беспокойств многих избирателей, которые все еще пытаются справиться с неопределенностью пандемии, продолжающейся третий год.
«Администрация сосредоточена на вещах, которые важны, но не особенно важны для избирателей, и иногда вам, как президенту, приходится это делать», — сказал Мэтт Беннетт, соучредитель «Третьего пути», аналитического центра умеренных демократов. «Теперь нам нужно вернуться к разговору о вещах, которые волнуют людей».
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