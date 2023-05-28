Разработчики «Властелина колец: Голлум» «глубоко извиняются» за то, что разочаровали игроков

Daedalic Entertainment принесла извинения за «разочаровывающий опыт» игроков во «Властелине колец: Голлум». В заявлении, размещенном в Твиттере, разработчики заявили, что «глубоко сожалеют о том, что игра не оправдала ожиданий, которые мы для себя установили», и говорят, что работают над устранением ошибок и технических проблем.

Несколько слов от команды «Властелин колец: Голлум™» pic.twitter.com/adPamy5EjO — Властелин колец: Голлум (GollumGame) 26 мая 2023 г.



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«Мы хотели бы искренне извиниться за разочаровывающий опыт, который у многих из вас был с «Властелином колец: Голлум» после его выхода», — начинается сообщение. «Мы признаем и глубоко сожалеем, что игра не оправдала ожиданий, которые мы возложили на себя или наше преданное сообщество. Пожалуйста, примите наши искренние извинения за любое разочарование, которое это могло вызвать».

Далее в нем говорится, что они «понимают, что успех игры зависит от удовольствия и удовлетворения ее игроков», и что они «активно прислушиваются к вашим голосам, читают ваши комментарии и анализируют конструктивную критику и предложения, которые у вас есть. предоставил.»

«Наша команда разработчиков усердно работает над устранением ошибок и технических проблем, с которыми столкнулись многие из вас. Мы стремимся предоставить вам исправления, которые позволят вам насладиться игрой в полной мере».

«Властелин колец: Голлум» получил очень негативные отзывы с момента выхода на прошлой неделе и в настоящее время имеет рейтинг «В основном негативный». в Steam. Некоторые критические замечания касаются ошибок, которые могут быть исправлены, но все остальные части опыта также были плохо восприняты. Обзор Рэйчел «Властелин колец: Голлум» был очень тяжелым в оценке его истории, скрытности и всех остальных аспектов, кроме искусства окружающей среды.

Некоторое время Голлум казался неизбежным зловонием, поскольку в начале 2022 года Эд ушел с предварительных показов практически без похвалы.