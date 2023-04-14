Разработчики Dark и Darker распространяют игру на Discord, поскольку Playtest проходит в разгар юридических проблем.

Еще до того, как краулер по подземельям Dark and Darker даже начал выпускать театральный тест, его команда в марте получила письмо о прекращении действия и отзыве DMCA. Теперь команда разработчиков Ironmace проводит еще один тестовый запуск, как и планировалось изначально, хотя и с использованием интересного метода.

Сегодня Ironmace начал призывать людей участвовать в Dark and Darker через торренты, доступные в сообщении на сервере Discord игры. Тестовый запуск будет доступен до 19 апреля.

«Будьте уверены, мы работаем круглосуточно, чтобы Dark and Darker продолжали работать», — сообщение команды в Discord, которое было размещено на реддит, читает. «К сожалению, из-за сложности нашей ситуации, особенно на международном уровне, Steam требуется время, чтобы разобраться. Чтобы сдержать обещание, данное нашим фанатам, на этот раз нам пришлось пойти по старинке».

Dark and Darker объявили в Discord, что его публичное тестирование продолжится.

Продолжающиеся юридические проблемы Dark and Darker

Юридический скандал Dark and Darker начался в марте после того, как корейские чиновники обыскали офисы Ironmace на предмет украденного кода и активов Nexon, где когда-то работала около половины команды Ironmace из 20 человек. Позже Ironmace заявила, что в ходе этого поиска «ничего не было найдено», но игра по-прежнему была исключена из Steam, а Ironmace все еще ведет судебную тяжбу с Nexon.

Недавно разработчик Ironmace опубликовал GoFundMe, чтобы помочь команде с судебными издержками, которые собрали 46 000 долларов менее чем за час до того, как он был очищен.

Dark and Darker может иметь трудное будущее, но фанаты находят способы гарантировать, что игра в конечном итоге будет доступна в той или иной форме — один фанат даже перестраивает игру в Fortnite.

Амелия Золлнер — внештатный писатель IGN, которая любит все, что связано с инди и Nintendo. Помимо IGN, они участвовали в таких сайтах, как Polygon и Rock Paper Shotgun. Найдите их в Твиттере: @твит.