Разработчики Halo Infinite продолжат дорабатывать спорную систему прогресса.

Глава отдела дизайна 343 Industries сказал, что команда разработчиков студии продолжит дорабатывать спорную систему развития Halo Infinite, поскольку жалобы фанатов продолжают расти.

Джерри Хок, глава отдела дизайна 343, на выходных зашел в Твиттер, чтобы утешить фанатов, сказав, что он «также чувствует всеобщую боль, продвигающуюся вперед» с игрой. Хоук подробно рассказал о системе в Infinite и сказал: «Мы вернемся к ней на следующей неделе, и это будет в моем списке с командой».

Да, я все еще играю в Halo и чувствую боль каждого, когда прогрессирую. Мы вернемся на следующей неделе, и это будет первым в моем списке с командой. — Джерри Хук (@hookscourt) 28 ноября 2021 г.

Две недели назад 343 объявила о намерении внести изменения в систему боевого пропуска игры. В социальных сетях многие фанаты жаловались на медленный прогресс игры. В основном они были сосредоточены на различных задачах, которые игроки должны выполнить, чтобы заработать опыт в боевом пропуске, а также на отсутствии опыта, полученного за завершение и участие в матчах на Infinite.

Поскольку проблема рассматривалась изначально, я внес в игру 343 изменения, которые в некоторой степени помогли улучшить игровой процесс. Поступив таким образом, студия увеличила временные рамки для повышения опыта до часа и изменила способ получения опыта, что означает, что фанаты теперь могут зарабатывать немного опыта, завершая соответствующие игры.

Дальнейшие изменения в игре были отложены, потому что на прошлой неделе команда была в отпуске. 24 ноября менеджер сообщества 343 Брайан Гаррард написал в Твиттере об отсутствии команды в период праздников. «Изменения потребуют времени, и наша приоритетная задача на этой неделе — дать команде заслуженный перерыв после долгого финального отрезка. Спасибо за понимание», — сказал Гаррард.

Я ехал очень медленно, чтобы отвечать, но имейте в виду, что конструктивные комментарии звучат четко и ясно. Изменения потребуют времени, и наша приоритетная задача на этой неделе — дать команде заслуженный перерыв после долгого финала. Спасибо за понимание. 🙏 — Брайан Гаррард (@ ske7ch) 24 ноября 2021 г.

К сожалению, в это время разочарование игроков в развитии Halo Infinite из-за ограниченного события Fracture: Tenrai, которое было запущено для игры на прошлой неделе, не помогло. После выпуска Tenrai стало очевидно, что игроки не смогут пройти боевой пропуск, основанный на событиях, в течение всей недели, в которой он работал.

Вместо этого участники Tenrai могут выполнить только ограниченное количество задач в течение первой недели мероприятия. Это означает, что для продвижения и разблокировки всего на карте события фанатам нужно будет вернуться к вызову во время ряда других событий на тему Тенрай в первом сезоне Infinite.

Хотя многопользовательский режим Halo Infinite все еще находится в стадии бета-тестирования, сообщество надеется, что команда сможет решить проблемы с прогрессом игры до ее полного запуска 8 декабря.

Однако проблемы с прогрессом игры — не единственные факторы, негативно влияющие на мнение разработчиков о сообществе в настоящий момент. Поскольку в сообщениях на выходных говорилось, что многопользовательский режим Halo Infinite страдает от наплыва читеров, ряд игроков обратились в социальные сети, спрашивая, что с этим будет делать 343.

Джаред Мур — писатель-фрилансер IGN. ты можешь следить за этим Твиттер.