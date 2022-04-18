Разработчики Overwatch 2 и Diablo 4 Blizzard отказываются от NFT

картина : Метель

В то время как некоторые компании умножают прибыльные мошеннические схемы, стоящие за NFT, другие пытаются с самого начала избегать любых ассоциаций. После того, как Activision Blizzard опросила игроков об их интересе к технологии блокчейна, глава Blizzard Майк Ибарра быстро отказался от предположений о том, будет ли студия использовать NFT в будущих играх.

«Никто не занимается NFT», — заявил недавно глава Blizzard. чирикать во время уик-энда. Объявление было сделано после того, как результаты опроса, измеряющего интерес игроков к NFT, начали распространяться в Интернете и были подхвачены разнообразный игры Новостная рассылка Места. Опрос, по-видимому, подготовлен исследовательской фирмой YouGov от имени Зов долга Издатель Activision Blizzard попросил игроков высказать свое мнение и о других последних тенденциях, включая Game Pass и «игровой опыт Metaverse».

«Компания регулярно проводит опросы по широкому кругу возникающих тем, чтобы лучше понять интересы наших игроков, независимо от нашей причастности к таким тенденциям», — сказал представитель Blizzard. Котаку.

Такие модные словечки, как метавселенная, NFT и игра на победу, идут рука об руку и были приняты крупными инвесторами в то же время, когда многие игроки восстали против них. Аналогичным образом делятся игровые компании. Издателям нравится Юбисофт И Сквер Эникс С оптимизмом смотрят в будущее блокчейн-игр, а те, кто любит советник И возьми два Похоже, они заняли выжидательную позицию.

Но хотя комментарии Ибарры Blizzard строго помещают его в лагерь «нет», не все ему верят. для него твитРеакции скептически настроенных фанатов Blizzard полны отчасти из-за прошлого компании. мир банок Помогите заложить основу для косметических средств в онлайн-сервисах и Диабло III Он был плохо запущен с полностью функционирующим аукционным домом. Опыт Это была катастрофа и недолгаяНо теперь это, по сути, то, что, по-видимому, хотят воссоздать ряд компаний, гоняющихся за NFT.

Blizzard подтвердила, что грозный аукционный дом не вернется с ним Диабло IVНо компания цеплялась за некоторые другие умирающие тенденции. Заметьте и смотрите В частности, это одна из немногих оставшихся игр Который до сих пор содержит лутбоксыи они должны быть частью Монитор 2 также. Так что нетрудно представить, какую роль в этом могут сыграть NFT.

Между тем, ожидая окончательного одобрения со стороны инвесторов и регулирующих органов, Activision Blizzard вскоре станет частью Microsoft, а производитель Xbox держится подальше от увлечения блокчейном, а генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер назвал недавние примеры «эксплуататорскими». не закрывай перед ней полностью дверь, Говорит Аксиос В прошлогоднем интервью что люди все еще открывают NFT.