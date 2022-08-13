Разработчики Owlboy превращаются из птиц в викингов в своем динамичном кооперативном продолжении.

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Здесь, в Nintendo Life, мы обожаем названия игр настолько странно, что вы не можете не смеяться, и мы думаем, что грядущий выпуск D-Pad Studio может просто взять печенье. Команда разработчиков потрясающей пиксельной платформы 2018 года, ОлбойВернулся с — ты готов к этому? — Викинги на батуте! Да, вы правильно прочитали, это викинги и они на батуте.

В конце прошлого месяца студия поделилась твитом, в котором утверждалось, что она представит свою новую игру на Gamescom в этом году, но сегодняшняя реклама показывает (от IGN) указывает, что событие будет только для играбельной демоверсии.

Трейлер показывает, что игра настолько комична, насколько вы могли бы пожелать с таким названием. Вы будете играть за команду викингов, которым поручено уничтожать врагов, находящихся в воздухе, из выдвижной погремушки. Подумайте о битве Dreamworks Как приручить драконаНо замените драконов батутами, и вы в основном будете там.

Ожидайте в изобилии совместный игровой процесс, когда вы объединяетесь со своими друзьями и участвуете в потасовках с отскоком. Трейлер обещает практически все, о чем вы только можете подумать; Вы можете сеять хаос в одиночку в одиночном режиме или объединиться с 4 игроками в многопользовательском хаосе, так что вам лучше собрать группу своих приятелей в шлемах, готовых подышать воздухом.

Игру на самом деле дразнили около 11 лет назад (спасибо, разрушительный), и поклонники предыдущей игры разработчика с нетерпением ждут, чтобы увидеть, как это произошло. Посмотрите несколько скриншотов из трейлера игры ниже:

Мы надеемся, что приведенные выше изображения покажут, что D-Pad продолжает потрясающие пиксельные визуальные эффекты Owlboy в этом предстоящем выпуске. Это была особенность, которая стала одной из движущих сил нашей любви к предыдущей игре, и на этот раз она определенно снова станет привлекательной.

Нужно напоминание о том, что может предложить предыдущая игра студии? Ознакомьтесь с нашим полным обзором Owlboy ниже:

К сожалению, студия еще не прокомментировала, получит ли игра версию для Switch, поскольку Vikings в настоящее время доступна только на Trampolines для ПК. Однако мы знаем, что в наши дни еще рано выпускать D-Pad, и, основываясь на успехе Owlboy в интернет-магазине, мы были бы удивлены, если бы эти викинги не пошли по тому же пути.

Ожидайте, что мы получим больше информации об игре на Gamescom в этом году.

Что вы думаете об этом новом трейлере «Викингов на батуте»? Отказ от комментариев, чтобы сообщить нам!