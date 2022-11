Разработчики Steam раскрывают секретные приемы, которые они используют, чтобы заставить вас щелкнуть

Каждый день в Steam появляются сотни игр, что делает перспективу найти любимую игру сложной и утомительной. Но что заставляет страницу привлекать ваше внимание и сиять среди толпы? YouTuber Дэнни О’Дуайер, который ведет документальный канал Noclip, задается вопросом, как и почему это происходит, и решил исследовать тонкости, связанные с созданием увлекательной страницы Steam, которая заставляет игроков спамить кнопку списка желаний.

Одоер Запуск документального канала о видеоигре с Ноклип с сентября 2016 г.вместе с сопутствующими каналами. Во вторник О’Дуайер опубликовал видео о том, что делает страницу Steam хорошей. нуклиб экипаж Канал, «творческая площадка» для команды документальных фильмов О’Дуайера.

О’Дуайер запросил мнение гейм-дизайнера, ставшего консультантом, Криса Зуковски и плодовитого видеоредактора Дерека Лю. Команда Nucleb занимается разработкой Дерби трюк, основанная на физике ретро-игра с многопользовательской онлайн-игрой и построением трасс, и я хотел использовать этот проект, чтобы понять «бизнес по продаже игр». Он включает в себя два основных компонента: страницу игры в Steam и трейлер.

Как отметил Жуковски, речь идет не о том, чтобы быть «самой странной игрой», которую вы когда-либо видели, хотя это, безусловно, помогает выделить вашу игру среди остальных. Наоборот, самый эффективный способ привлечь внимание к своему творчеству, помимо прямых запросов от людей о том, чтобы оно появилось в Steam, — это установить ассоциацию с установленным типом игры, прежде чем стратегически отделить себя от этого запоя.

«Люди смотрят на игру, и, нравится им это или нет, она была создана за 45 секунд», — сказал Жуковский. Итак, в течение 45 секунд они пытаются понять: «Что я делаю с этой игрой? «Люди все время забывают об этом, и все идет прямо к науке. Один из лучших и самых простых способов — выяснить, какие игры мы называем реквизитом. Вы знаете JRPG, они Последняя фантазия Игры или что-то в этом роде, и вы как бы намекаете: «Эй, нам вроде как нравится эта игра». Таким образом, покупатели в течение 45 секунд, когда они смотрят на вашу страницу, имеют такие подсознательные подсказки, как: «О, это то, чем я увлекаюсь. Мне нравится этот тип игры или мне не нравится этот тип игры».

Есть несколько важных компонентов, которые вступают в игру при создании страницы игры в Steam, включая скриншоты и сам трейлер. Жуковски отметил, что людям нравится то, что им нравится, а поскольку игры — это визуальная среда, привлекательные скриншоты не только вызывают интригу, но и создают контекстную осведомленность о том, как одна игра сочетается с другой в своем роде. Лю поддержал это мнение, сказав, что трейлер так же важен, как и скриншоты, которые вы публикуете.

«Самый исчерпывающий совет, который я всегда даю людям, — сначала создайте жанр, и это может рискнуть», — сказал Лю. «Если бы это был файтинг, вы бы увидели двух человек [that are] довольно большой [and] Есть электрические стержни — вы знаете, это файтинг. После создания литературного жанра вам нужно создать зацепку, а именно: «Что в этом особенного?» Думаю, это основная часть трейлера».

Лю также предупредил разработчиков, чтобы они не увязали в деталях игровых режимов, уровней боссов и количества оружия в игре.

«Она такая: «Зачем мне все это?» «Самое главное — это зацепка, а затем эмоциональный опыт игры». «Это то, что можно передать с помощью монтажа и музыки. Этого не стоит ждать».

Есть и другие элементы, которые помогают сделать вашу страницу Steam намного ярче, чем остальные, включая высококачественную иллюстрацию основной миниатюры и различные изображения, чтобы скрыть любое «отражение ресурсов», которое игроки могут подумать о вашей игре. Закрепление этого материала вместе с захватывающим трейлером, показывающим, что игрок на самом деле делает в вашей игре, должно поднять ваш проект до уровня урожая.

