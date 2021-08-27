Разработчик игры Nexters появился на Nasdaq с помощью Kismet

МОСКВА (Рейтер). Разработчик видеоигр Nexters и российский специализированный покупатель Kismet завершили слияние своих предприятий, чтобы начать торговлю акциями Nexters Inc., заявили компании. на фондовой бирже Nasdaq в пятницу.

Кисмет сказал, что эта сделка – первая подобная сделка между российской компанией и российской компанией SPAC по листингу акций в Соединенных Штатах.

Это следует за другой компанией с русскими корнями. В марте британская компания по производству электромобилей Arrival, основанная бывшим заместителем министра связи России, дебютировала на Nasdaq с помощью CIIG Merger Corp.

Nexters, глобальная компания с российскими учредителями, заключила соглашение с российской SPAC Kismet Acquisition One Corp в начале 2021 года и получила средства для продолжения листинга на Nasdaq в июле.

В заявлении компании говорится, что обыкновенные акции и варранты NEXTERS будут торговаться на Nasdaq под индексами GDEV и GDEVW соответственно.

Сделка предоставит Nexters и ее акционерам около 132 миллионов долларов наличными, включая средства с трастового счета Kismet, спонсора Kismet Limited, инвесторов PIPE, Mubadala Investment Company и VPE Capital.

Компания Nexters, входящая в пятерку ведущих независимых разработчиков игр в Европе, планирует потратить вырученные деньги на разработку новых продуктов и укрепление своих позиций в игровом пространстве.

Он был основан в России в 2010 году, но штаб-квартира находится на Кипре. Как и у других игровых компаний, их продажи резко выросли во время пандемии. В первом квартале популярные разработчики игр Hero Wars и Throne Rush сообщили о росте доходов на 48% по сравнению с прошлым годом.

В июле Nexters заявила, что 50 миллионов долларов инвестиций от Kismet, наряду с 50 миллионами долларов от суверенного фонда благосостояния Абу-Даби, Mubadala Investments и VPE Capital, позволили компании достичь 100-миллионного порога, необходимого для листинга на Nasdaq.

Kismet, созданная Иваном Тавриным, бывшим генеральным директором российской телекоммуникационной компании «Мегафон», провела первичное публичное размещение акций на Nasdaq в августе 2020 года, собрав 250 миллионов долларов для инвестиций в коммуникации, технологии, потребительские товары и услуги. (Репортаж Андрея Остроча, редакция Барбары Льюис)