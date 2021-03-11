Разработчик рассказывает, как я лишился права на снижение комиссий в магазине приложений после ошибки

Apple анонсировала новую версию в прошлом году Программа для малого бизнеса в App StoreЭто позволяет мелким разработчикам платить Apple сниженную комиссию за продажи через App Store. Однако разработчик Шон Хардинг Он поделился своей историей в Твиттере о том, как лишился права участвовать в этой программе, несмотря на то, что был младшим и независимым разработчиком.

Apple традиционно взимает 30% комиссию за каждую продажу, совершаемую через App Store, будь то покупка в приложении или внутри приложения. После нескольких жалоб компания объявила, что разработчики, заработавшие до 1 миллиона долларов дохода за предыдущий год, могут подать заявку на участие в программе по снижению этой ставки до 15%.

Хардинг, который какое-то время самостоятельно разрабатывал приложения для iOS, в прошлом году решил «стать более серьезным» в отношении своих приложений. Он создал небольшую частную компанию (LLC) и создал новую бизнес-учетную запись в Apple Developer, когда попросил перенести свои приложения в эту учетную запись.

Однако, опасаясь проблем с присоединением к программе App Store Small Business, обратитесь в службу поддержки Apple за дополнительными разъяснениями. Apple не ответила правильно на его вопросы.

Так что я сделал то, что считал правильным. Я отправил электронное письмо в Apple и попросил разъяснений. Если перемещение приложения лишит меня права на участие в программе для малого бизнеса, оно того не стоит. Первый ответ, который я получил, не отвечал на правильный вопрос. Я написал еще раз. Второй ответ не отвечал на правильный вопрос. Я написал еще раз. В третьем ответе говорится: «Поскольку вы еще не зарегистрированы в программе для малого бизнеса, вы можете передать заявку, а затем подать регистрацию».

В том же электронном письме Apple также заявила, что компания не сможет гарантировать свое право на участие в программе после перемещения приложений, что казалось Хардингу загадкой.

Вместо того, чтобы настаивать на ясности в четвертый раз, я истолковал это как означающее «перевод не исключает вас, но мы не гарантируем чье-либо согласие». Итак, я переключился, разместил свое приложение для программы малого бизнеса и стал ждать.

К сожалению, после завершения передачи Apple отклонила приложения Harding для программы App Store Small Business на том основании, что после переноса своих приложений из одной учетной записи в другую они больше не имеют права на получение скидки. Позже Apple сообщила разработчику, что любое приложение, перемещенное после 1 января 2021 года, не соответствует требованиям программы, о чем компания ранее не сообщала Хардингу.

Я возобновлял ее дважды, и оба раза получил ответ, что любая передача заявки после 1 января, независимо от того, участвовал ли я в программе на тот момент или нет, делает меня окончательно непригодным для участия в программе. Если это сейчас так ясно, почему я не уточнил, когда я спросил? – Шон Хардинг (Шардинг) 10 марта 2021 г.

Хотя Хардинг понимает, что он ошибся, прося перенести приложения из одной учетной записи в другую, когда он не был уверен в результате, он утверждает, что Apple не дала четкого ответа, а также не смогла переосмыслить его ситуацию.

Мы не знаем, сделает ли компания исключение в любое время из таких случаев, но если вы разработчик, знайте, что перенос ваших приложений из одной учетной записи в другую может привести к вашей неспособности присоединиться к программе апплетов App Store.

FTC: Мы используем партнерские ссылки для получения дохода. Более.

Посетите 9to5Mac на YouTube, чтобы узнать больше новостей Apple: