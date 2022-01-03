Разработчик с Android 12 получил легендарный Samsung Galaxy S III

В последние дни мы сообщили вам о различных официальных лицах. Android 12 обновления. Их всех объединяло одно: каждое обновление Доставленный к Аппаратное обеспечение который в настоящее время поддержанный заинтересованным производителем OEM. Но что происходит со старыми и неподдерживаемыми смартфонами? Они собирают пыль? Не шанс на XDA.

Что касается развития послепродажного обслуживания, некоторые устройства не перестают нас удивлять. И хотя это может быть не совсем почтенный HTC HD2, Samsung Galaxy S III, безусловно, продолжает свое наследие. Samsung, возможно, уже давно объявил о прекращении поддержки обновлений для этой модели, но сообщество разработчиков модов вообще не забыло об этом. Флагман 2012 года был двойная обувьПервоначально изготовленный Запускаем Sailfish OS ОС на базе Linuxчетное Получена основная поддержка ядра Linux. Последние разработки в серии разработок устройств неофициально спуск 19.0 кастомный ROM на базе Android 12!

Samsung Galaxy S III 3G под управлением Exynos 4412 (номер модели GT-I9300) Теперь работает под управлением Android 12, любезно предоставлено признанным разработчиком XDA. HTML 6405. Среди вещей, которые работают из коробки, вы можете найти, что сотовое радио, камера, Wi-Fi, Bluetooth и воспроизведение видео с программным / аппаратным ускорением работают отлично. Однако многие функции LineageOS отсутствуют в ПЗУ, но это нормально, потому что мы все еще находимся на раннем этапе развития, и со временем эти аспекты будут исправлены на стороне источника.

Форумы Samsung Galaxy S III XDA

Несколько слов об ошибках, потому что, к сожалению, они есть: разблокировка SIM-карты по PIN-коду на данный момент не работает. В качестве меры предосторожности вы должны сначала отключить свой PIN-код SIM-карты, используя другое устройство, иначе вы получите заблокированную SIM-карту. Форматирование карты microSD как подходящего хранилища создает загрузочную петлю в текущей версии. Более того, модуль NFC в Galaxy S III еще не работает в ПЗУ. Мы надеемся, что разработчик исправит эти проблемы в ближайшее время.

Если вы все еще используете Samsung Galaxy S III или прячете его где-то далеко в офисе, перейдите в ветку пользовательского ПЗУ и попробуйте эту потрясающую работу.

Загрузите неофициальную LineageOS 19.0 на базе Android 12 для Samsung Galaxy S III