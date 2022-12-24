Разработчик эмулирует ОС iPhone на ПК с помощью QEMU

В течение многих лет люди могли запускать macOS на компьютерах сторонних производителей благодаря Хакинтош инструменты. Но когда дело доходит до iOS, никто не смог заставить ее работать на других платформах — по крайней мере, пока. Разработчик успешно эмулировал первую версию iPhone OS (помните это название?) на компьютере с помощью QEMU.

iPhone OS 1.0 эмулируется без айфонов

Мартейн де Вос, он же ДеВос 50, использовал много обратного проектирования для имитации первой версии операционной системы iPhone, выпущенной для iPod touch первого поколения в 2007 году, после запуска iPhone. Работа над проектом заняла больше года, поскольку разработчику нужно было понять, как эмулировать такие вещи, как поддержка мультитач и другие аппаратные компоненты.

В сообщении в блоге де Вос объяснил, что сложной частью было моделирование компонентов аппаратного обеспечения iPod touch. Вот почему разработчик решил эмулировать первую версию ОС iPhone, созданную для iPod, а не для iPhone, поскольку для запуска версии для iPhone требуется эмуляция большего количества компонентов.

При этом де Вос также выбрал iPhone OS 1.0 из-за того, что в этой версии гораздо меньше механизмов безопасности, чем в более поздних версиях ОС. «Современные устройства Apple содержат множество дополнительных аппаратных компонентов, таких как нейронные приводы, безопасные анклавы и различные датчики, которые сделают эмуляцию таких устройств более сложной и трудоемкой», — пояснил разработчик.

Интересно, что проект стал реальностью благодаря OpeniBoot — реализации загрузчика с открытым исходным кодом от Apple. Проект давно прекратился, но он позволял пользователям делать такие вещи, как установка Android на первые поколения iPhone и iPod touch.

Но функционален ли он?

Несмотря на некоторые ошибки, окончательный проект работает нормально, и iPhone OS 1.0 успешно эмулируется с помощью QEMU — платформы виртуализации с открытым исходным кодом.

Система полностью управляема с помощью мыши и клавиатуры, и большинство предустановленных приложений работают просто отлично. Есть некоторые ситуации, которые приводят к сбою системы, но все равно впечатляет увидеть версию iOS, эмулируемую на другой платформе.

Разработчик отмечает, что это может быть первый случай, когда кто-то эмулирует операционную систему iPhone с помощью инструментов с открытым исходным кодом. кореллиум, например, продает виртуальные iOS-устройства, но все инструменты и код являются приватными. Создать собственную виртуальную машину непросто, но де Вос поделился всеми подробностями в своем блоге. для желающих это сделать.

В своем следующем проекте Де Вос хочет подражать iPod touch второго поколения, который был выпущен с iPhone OS 2.1.

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