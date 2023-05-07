entertainment

Разработчик Atomic Heart отрицает обвинения в сборе данных для российских властей

7 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Разработчик Atomic Heart Mundfish опроверг обвинения в том, что пользовательские данные собираются и передаются российским государственным органам.

Ранее на этой неделе из капитал (Откроется в новой вкладке) В нем утверждалось, что на веб-сайте российского магазина Mondfish есть положение, информирующее пользователей о том, что их данные могут быть собраны и отправлены в российские государственные органы, включая налоговую инспекцию и Федеральную службу безопасности (ФСБ), российский федеральный орган с широкими полномочиями для реализации государственной политики. по национальной обороне и борьбе с терроризмом.

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