Разработчик Atomic Heart отрицает обвинения в сборе данных для российских властей

Разработчик Atomic Heart Mundfish опроверг обвинения в том, что пользовательские данные собираются и передаются российским государственным органам.

Ранее на этой неделе из капитал (Откроется в новой вкладке) В нем утверждалось, что на веб-сайте российского магазина Mondfish есть положение, информирующее пользователей о том, что их данные могут быть собраны и отправлены в российские государственные органы, включая налоговую инспекцию и Федеральную службу безопасности (ФСБ), российский федеральный орган с широкими полномочиями для реализации государственной политики. по национальной обороне и борьбе с терроризмом.

AIN также утверждает, что политика веб-сайта Mundfish ссылается на «российские законы о мобилизации, согласно которым солдат в настоящее время вербуют в Россию для продолжения преступной войны против Украины». Кроме того, AIN утверждала, что сама Atomic Heart «финансируется российскими инвесторами» и что Mundfish указала свой юридический адрес в Москве.

В заявлении для GamesRadar+ Mundfish опроверг утверждения о сборе данных на том основании, что заявление о конфиденциальности, цитируемое в отчете AIN, «устарело и ложно».

«Наша игра и веб-сайт не собирают никакой информации или данных», — заявил представитель Mondfish. «Заявление о конфиденциальности веб-сайта устарело и является ложным, и его следовало удалить несколько лет назад. Мы закрыли магазин, чтобы заверить наших поклонников в безопасности нашей студии и продуктов. Мы приносим извинения за любую путаницу в этом вопросе».

Mundfish не подтвердила и не опровергла утверждения о том, что ее веб-сайт когда-то просил пользователей дать согласие на сбор данных, что ее политика конфиденциальности относится к российским властям или что у нее есть офис в Москве.

Ранее в этом месяце разработчик Atomic Heart подвергся критике за заявление о продолжающемся вторжении России в Украину. В заявлении прямо не упоминается конкретно российско-украинская война, но вместо этого осуждаются «оскорбительные, ненавистнические, дискриминационные, насильственные или угрожающие выражения или содержание» и описывается Мондвиш как «организация, выступающая за мир против насилия над людьми».

Примечательно, что «Атомное сердце», дебютная игра Мондвиша, играет агента КГБ в альтернативном будущем, в котором Советский Союз усовершенствовал роботов, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Второй мировой войне. Или студия не приняла денег от российских властей на разработку Atomic Heart. В сегодняшнем заявлении студии об этом не упоминалось, но эта тема, несомненно, волнует многих, кто ожидал выхода игры.

По ее словам Веб-сайт (Откроется в новой вкладке)Mundfish — это «международная команда» разработчиков из «стран, включая Польшу, Украину, Австрию, Грузию, Израиль, Армению, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию и Кипр», базирующаяся на Кипре.

Atomic Heart выйдет 21 февраля.