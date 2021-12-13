Разработчик iOS создал умный дом, который мы все действительно хотим

Гифка : Бастиан Анделевский / YouTube

Однажды у нас будет легкий интеллект Мы все обещали попробовать дом, но это нужно исправить. Некоторые талантливые люди, которые действительно понимают, почему существуют умные люди Дом, как мы его знаем, сломан. Разработчик Бастиан Андлеевский Просто Создайте простое приложение для iOS это основано на дополненной реальности И сверхширокоугольный чип iPhone U1 контролировать комнату Наполнить умными устройствами очень просто.

Как автономные автомобили и безбумажный офис, умный Дом — это сбивающая с толку идея, которая обещает революционизировать то, как мы взаимодействуем с нашим домом. Но концепция, которую мы обещали И как умно Дом рабочий сегодня Две совершенно разные вещи. Мы приближаемся к тому времени, когда дом мгновенно распознает каждую выполненную команду, и каждым прибором и электроприбором можно будет управлять дистанционно или даже независимо. Узнав, что вам нравится и что не нравится.

Это не умно Теперь наш дом. Вместо того, чтобы все эти умные вещи были невидимыми и легкими, у нас есть бесчисленное количество мобильных приложений, которые нужно перебирать, и даже больше конкурирующих стандартов, поскольку компании пытаются сделать свои интеллектуальные устройства и протоколы отраслевым стандартом. В конце туннеля есть свет, похожий на умный глобальный Эталоном дома называется материал. Он набирает обороты, и все больше компаний соглашаются, чтобы их умные устройства хорошо работали вместе, но их еще много. Анделефски объясняет, что есть возможности для улучшений и умных способов упростить взаимодействие со смартфоном.

с участием Специальное приложение для iOS под названием Дело в том, что компания Анделефски пользуется преимуществами сверхширокого чипа U1, который Apple включает в свои смартфоны с момента выхода iPhone 11 (HomePod mini и AirTags тоже имеют эту технологию, но ее не может использовать третья сторона). вечеринок), а также дополненной реальности через платформу Apple ARKit создать файл Такой же интуитивно понятный домашний интерфейс, как беспроводные пульты дистанционного управления для телевизора, которые мы использовали на протяжении десятилетий.

Сверхширокополосный доступ — еще один беспроводной протокол, в котором используются высокие технологии. Частота радиосигналов ближнего действия для точного определения местоположения и связи с другими находящимися поблизости устройствами. Он она Он обеспечивает лучшую и более точную работу, чем Bluetooth и GPS. Поле зрения чипа Apple U1 в iPhone ограничено, Но, объединив это с пространственным восприятием дополненной реальности, приложение Анделефски работает аналогично найти Приложение, подобное этому HomeKit совместим со Smart Бытовая техника любит свет Светодиоды отображаются на экране в виде точек, что позволяет Пользователь просто указывает на кого-то, кого нужно контролировать.

В зависимости от типа устройства, к которому относится ваш iPhone и приложение Point, контекст На экране автоматически появляются чувствительные элементы управления. Для базовых умных лампочек появляется простая кнопка питания и ползунок яркости, но для более дорогих ламп с изменением цвета в смесь также добавляется регулируемое цветовое колесо. Если это термостат, вместо него будет отображаться шкала температуры.

Все это работает легко и плавно в видео Анделефски, но приложение делает К сожалению, это всего лишь прототип, для работы которого требуется очень дорогое оборудование для разработки широкополосного доступа. Однако установка не должна быть эксклюзивной для дома Анделефски, и разработчик iOS надеется, что производитель оборудования обратится к нему, чтобы помочь превратить этот прототип в доступного потребителя. продукт, но любой, кто уже пытался сделать свой дом умным, скорее всего, будет счастлив вложить небольшое состояние в это обновление.