Разработчик Marvel’s Avengers пытается лучше объяснить, почему ускоряется измельчение XP • Eurogamer.net

Crystal Dynamics опубликовала еще одно заявление о грядущих изменениях в Marvel Avengers XP, которые вскоре повысят уровень игры. Разработчик также признал, что его первоначальная интерпретация была «недостаточно исчерпывающей» и «вызывала путаницу».

Изменения XP были первоначально подробно описаны на прошлой неделе в блоге на Сайт Marvel’s Avengers, Наряду с предупреждением о том, что любой игрок, желающий избежать длительного гринда, должен до 18 марта (дня, когда произошли эти изменения) сначала повысить уровень персонажей.

«Хотя соблазнительно рассматривать растущий гринд как циничную попытку удержать игроков в игре« Мстители »в течение более длительного периода времени», – говорит наш репортер Мэтт Уэллс. Подведены итоги на прошлой неделе, «Crystal Dynamics настаивает на том, что цель состоит в том, чтобы исправить проблемы со скоростью с помощью текущей системы уровней, утверждая, что скорость, которую игра в настоящее время дает очки навыков,« может сбивать с толку и подавлять »новых игроков.

Теперь, осознавая, что это заявление сбивает фанатов с толку, Crystal Dynamics отправила новое заявление администратору игры. Reddit.

Одна учетная запись, приписываемая Crystal Dynamics, написала: «Мы хотели предоставить больше разъяснений и подробностей о недавно объявленном изменении XP: мы не меняли XP для увеличения фрезерования ради фрезерования». «Наш первоначальный блог не был достаточно всеобъемлющим, чтобы передать, что мы делаем и почему … поэтому мы вызвали путаницу … мы поняли.

«Проблема, которую мы видели и слышали, заключается в том, что вы мгновенно получите больше очков навыков, чем у вас было время, чтобы просмотреть, применить и привыкнуть, прежде чем приступить к следующей миссии и получить следующие несколько уровней. Надеюсь, вы можете увидеть проблему здесь . »

«Мы хотим, чтобы люди поднимались, на самом деле, мы действительно хотим, чтобы больше людей повышали уровень и больше героев, потому что играть в полный список Мстителей должно быть самым увлекательным занятием, которое вы можете сделать, но мы не хотим, чтобы опыт повышения уровня до быть слишком напряженным или недооценивать Исследуйте каждое приобретение навыков “.

После внесения изменений в опыт игроки должны повышать уровень каждые «2-4 миссии» на более высоких уровнях, а не «один или два раза за миссию» в настоящее время. В то же время более низкие уровни будут получены немного быстрее.

В целом, изменения, скорее всего, добавят «около 3-5 часов для достижения максимального уровня» на персонажа, заключила Crystal Dynamics.

Первоначальная реакция фанатов на изменения, похоже, не изменилась этим последним объяснением, при этом наиболее частая жалоба заключалась в том, что основная проблема в игре – это не проблема компромисса, а отсутствие контента, который можно устранить.

В целом, Reddit игры представляет собой мешанину из строк от фанатов, которые все еще надеются, что Мстители Marvel изменятся за счет добавления футуристических персонажей и сравнений с другими играми с живыми сервисами, такими как Anthem от BioWare. Есть опасения по поводу отсутствия в игре дорожной карты, жалобы на проблемы с производительностью и ошибки, а также такие вопросы, как – когда именно это будет Спорный Человек-паук эксклюзивно для PlayStation Собственно вверх?

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