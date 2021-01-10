Разработчик Rust издевается над блокировкой баннеров с сервера OTV

Никнам Тайлер «Trainwrecks» злится на второй сервер OfflineTV Rust после того, как на него напал и убит игрок Rust Ser Winter.

Первый сервер OfflineTV Rust, выпущенный в конце декабря 2021 года, был полностью подавлен спорами по поводу изобилия PvP. Такие игроки, как xQc, получили больше всего клюшек, что побудило их переключиться на второй сервер с упором на ролевые игры.

Поскольку этот новый сервер нацелен на меньшее внимание к PvP, игроки надеялись, что это положит конец напряженной драме. Однако это пока не сработало.

Некоторые игроки продолжали отдавать приоритет PvP, в том числе Сир Винтер. Он вызвал споры после того, как разбил лагерь в кустах, прежде чем выбежал и убил крушение поезда. Машина вещания была возмущена, так как действия сира Винтера также неправильно натерли другие баннеры.

Эта ржавчина оставила крушение поезда Полностью зол. Он ложно утверждал, что сэр Винтер завернул его тело, назвав его «клоуном с толстым лицом» и сказав, что он «украл» девушку сэра Винтера.

Позднее Трин обвинил людей, защищающих сэра Винтера, в предвзятости к «меньшему стимулу» и критиковал сэра Винтера как «преследователя влияния». Он сказал: «Это политика большого маленького стримера». «Людям нравится, когда маленький парень побеждает или прав, я обещаю, если речь идет о лагере xQc.Тот, кто убьет меня и убьет меня, попытается запретить свой выбор и отправить его в тюрьму.

«Никто не спорит, должна ли эта голова убить меня, но когда у вас есть профессиональные игроки с 37000 часов в журнале, играющие как мыши за немного xQc c ** k влияния, они просто ** просты и просты».

Для всех глупых маленьких детей, которые ложатся спать, никто не спорит, должен ли этот грубый парень меня убить или нет, но когда у вас есть профессиональные игроки с 37000 часами игрового процесса, играющими, как мыши, для небольшого влияния петуха, они просто простые и простые киски Крушение поезда (Trainwreckstv) 9 января 2021 г.

Но сэр Винтер, у которого более 64000 подписчиков на Twitch, Он защищал свои действия, Утверждая, что он «простудился» в основном на сервере, и сообщил, что получил первую угрозу смерти. Он сказал: «Это происходит из-за того, что убивают не того оператора в нужном месте на PvP-сервере».

Этот инцидент вызвал изрядную критику со стороны других крупных создателей контента, причем Ник ‘nmp’ Буллум написал в Твиттере свое отвращение к продолжающемуся присутствию PvP на сервере.

Он сказал: «Держите 100 пикселей». «Вы должны избавиться от этой потной ржавчины с этого сервера, который они собираются убить. Они так стараются выбраться из глубин Twitch, что они разбивают лагерь в джунглях, убивая людей за 30 часов игрового процесса и так далее».

Любой, кто говорит такую ​​хрень, немедленно блокируется, и я не могу ответить всем, это так больно для меня. Это частный сервер, настроенный для RPPVP с создателями контента. Если ваш разум не в состоянии увидеть разницу между ними, то я молюсь за вас pic.twitter.com/n13UsxoNI8 Ник Буллум (нмплол) 9 января 2021 г.

«Это частный сервер, настроенный для RPPVP вместе с создателями. Если ваш разум не в состоянии увидеть разницу между ними, то я молюсь за вас».

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Феликс ‘xQc’ Ленгьел, который был важной частью PvP на первом сервере, Согласен с комментариями NMP. Он сказал «настоящий».

Еще неизвестно, приведет ли этот спор к изменению того, как PvP обрабатывается на новом сервере Rust, но в настоящее время существует реальный раскол между игроками старой школы Rust и новой волной случайных стримеров. OfflineTV будет сложно найти решение.