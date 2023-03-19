Разработчик Rust Facepunch отменил встречу GDC из-за «ирл-угроз»

Facepunch — команда разработчиков игры на выживание. Rust — Отменены планы посетить собрание сообщества на предстоящем мероприятии GDC после угроз «IRL» в адрес команды.

В заявлении, опубликованном на этой неделе в социальных сетях, Facepunch заявил, что у него не было другого выбора, кроме как отменить запланированную встречу с сообществом «из-за угрозы в реальной жизни, к которой оно «должно отнестись серьезно».

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«Это не заявление, которое мы рады объявить», — говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

«Из-за угрозы IRL мы должны отнестись к этому серьезно, нам придется отменить нашу встречу GDC в Сан-Франциско на следующей неделе. Если вы хотите просмотреть наши портфолио, поговорить или получить отзывы о своем бизнесе, получите на связи.»

Facepunch добавил в последующем твите: «Важно помнить, что разработчики на самом деле люди. Когда возникают угрозы, мы ставим их безопасность на первое место».

Это не заявление, которое мы рады сделать. Учитывая угрозу IRL, к которой мы должны отнестись серьезно, нам придется отменить встречу GDC в Сан-Франциско на следующей неделе. 😢 Если вы хотите показать нам профили, поговорить о покупках или получить отзыв о своем бизнесе, напишите нам! (меньше) — ржавчина 15 марта 2023 г.

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в ответ на компьютерные игрыПродюсер Алистер Макфарлейн сказал, что такие угрозы являются «обычными», добавив, что «сотрудники, работающие с сообществом, ежедневно сталкиваются с угрозами», когда игроки и члены «сообщества мошенников» критикуют «социальные сети».

«Эти угрозы вызывают глубокую тревогу, и к ним следует относиться серьезно», — сказал Макфарлейн. Подавляющее большинство болельщиков относятся с уважением и поддержкой. [but] Всегда будет небольшая группа людей, которые ведут себя угрожающе и оскорбительно».